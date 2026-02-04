Heraldo-Diario de Soria

Soria amanece nevada: imágenes de un día blanco de febrero

Las previsiones traen más agua y nieve para las próximas fechas, precaución con los desbordamientos

Imágenes de un día blanco en Soria

Imágenes de un día blanco en SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Soria amaneció con un manto blanco, y en consecuencia, problemas en las carreteras. La borrasca Leonardo no pasa con indiferencia por las tierras sorianas.

La Aemet pronostica un fuerte deshielo y más lluvias para las próximas horas, advirtiendo de peligros en los cauces de los ríos. El viento sumará un aliciente más para la precaución y el sábado, puede volver a nevar en toda la provincia.

Estampas de capital y provincia con un manto blanco

Estampas de capital y provincia con un manto blancoMARIO TEJEDOR

