Soria amanece nevada: imágenes de un día blanco de febrero

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
Soria amaneció con un manto blanco, y en consecuencia, problemas en las carreteras. La borrasca Leonardo no pasa con indiferencia por las tierras sorianas.
La Aemet pronostica un fuerte deshielo y más lluvias para las próximas horas, advirtiendo de peligros en los cauces de los ríos. El viento sumará un aliciente más para la precaución y el sábado, puede volver a nevar en toda la provincia.
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria
La nieve cubre Soria