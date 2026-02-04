La nieve en Soria en fotos: así ha golpeado la borrasca Leonardo

La
nieve en Soria ha protagonizado la mañana. Carreteras con , un problemas serios para el tráfico accidente de tráfico con la cabina de un camión volcada en Cadosa, y pueblos de Soria y la capital cubiertos por un manto blanco conforman en la mañana de este miércoles el balance provisional de la borrasca Leonardo.
La situación va mejorando con la subida de las temperaturas aunque sigue complicada en numerosos puntos. No obstante, los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (
Aemet) para esta tarde no son por nieve. Se espera un fuerte deshielo que puede afectar con crecidas e inundaciones a los ríos de Soria. Para el jueves se mantiene este aviso y además se suma uno por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Tanto en la tarde del miércoles como para el jueves y el viernes la previsión del tiempo de la Aemet es de
lluvia. La cota de nieve subirá de 1.700 metros a 2.000 el jueves, con la consiguiente posibilidad de que la nieve se 'regale' y pueda inundar zonas; y el viernes baja a 1.400-1.300, tocando ya puertos de montaña en carretera. El sábado por la mañana baja a 1.000 y de nuevo la Aemet prevé una nevada generalizada. La tarde sabatina elevará la cota a 1.200.
La borrasca Leonardo deja nieve en Soria. MARIO TEJEDOR / MONTESEGUROFOTO
NIEVE EN SORIA
