La DGT ya recoge el primer aviso por inundación en una carretera en Soria en la borrasca Leonardo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido a las 19.36 horas de este miércoles el primer aviso por "inundación" en las carreteras de Soria debido a las lluvias, la nieve y el deshielo asociado a la borrasca Leonardo. Afecta a un tramo de medio kilómetro en las inmediaciones de la localidad de El Royo.

Según la información oficial disponible atañe al tramo entre los puntos kilométricos 22 y 22,5 de la SO-820, la carretera que conecta el pueblo royano con Vinuesa. A las 20.30 horas se encontraba "transitable con precaución". Aunque el río Duero pasa muy cerca no lo hace exactamente por ese punto, por lo que probablemente el agua venga de cauces menores o simplemente se haya quedado embalsada por la abundancia.

Cabe recordar que el aviso por deshielo prosigue en la jornada del jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activos sendos avisos amarillos en el tercio norte y el tercio sur de Soria hasta las 12.00 horas, por lo que no es descartable que puedan producirse más episodios de este tipo en las carreteras sorianas. Asimismo se activa en toda la provincia un aviso por viento de hasta 80 kilómetros por hora.

El efecto de las precipitaciones de estos días se sigue notando en puntos como el embalse de la Cuerda del Pozo, que en la noche de este miércoles ya rondaba el 80% de su capacidad. La CHD marca una tendencia al alza, lo que unido a más previsiones de lluvia y nieve puede acercarlo a valores muy altos. El caudal vertido ha aumentado: estaba en 12 metros cúbicos por segundo cuando la semana pasada estuvo en torno a los dos metros cúbicos por segundo.