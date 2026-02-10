El eclipse desborda las previsiones y pone a prueba la capacidad de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El eclipse solar del próximo 12 de agosto será el gran evento cultural, turístico y científico del año y Soria teme que una afluencia masiva de personas desborde la capacidad organizativa de la provincia. La Subdelegación del Gobierno acogió ayer un encuentro don la gran parte de las entidades implicadas y se decidió la creación de un grupo de trabajo con presencia de Estado, Junta y Diputación y el establecimiento de unas líneas de trabajo para coordinar la tarea.

Agua, comida, alojamiento, movilidad y seguridad. Esos son los principales puntos a garantizar de cara al evento. No hay una cifra oficial sobre la afluencia de persona, pero se prevén «cifras astronómicas», según pudo saber este medio. Hay varias consideraciones a tener en cuenta. La astronauta leonesa Sara García ya advirtió que se espera que en torno al 12 de agosto visiten España unos 10 millones de personas, a las que habría que sumar a los nacionales que se movilicen para ver el eclipse.

La capacidad hostelera de Soria, contando plazas de campings, está en el entorno de las 18.000 plazas y unas 35.000 de restauración. La ocupación ya hoy es de más de 90% y con representación mayoritaria de extranjeros. La fecha del eclipse coincide además cuando la provincia tiene un mayor número de habitantes por la llegada de los sorianos que viven fuera de la provincia para las fiestas de agosto. Además, será época de riesgo alto de incendios. Un cóctel peligroso en materias como la seguridad o movilidad.

Una de las cuestiones que se expuso en el encuentro celebrado ayer en la Subdelegación del Gobierno es el ejemplo de México, que vivió un suceso similar en el año 2024. La ‘franja’ del eclipse se enfrentó a diversos problemas para acoger al elevado número de visitantes provocando atascos, problemas de aparcamiento, falta de plazas de alojamiento e incluso problemas puntuales de desabastecimiento en supermercados.

«La sensación es de que se nos viene encima una importante», explicó de forma clara la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos. El Consistorio capitalino ya contempla la llegada de 30.000 personas a la ciudad para ver el eclipse en Valonsadero y prepara desde hace semanas el dispositivo pero «es, junto a lo que se está preparando en Muriel, Borobia o Tiermes, una pequeña gota de lo que va a pasar». Santos aboga por promover la coordinación, la organización, y establecer protocolos para la movilidad y la seguridad.

El reto para Soria se vislumbra como mayúsculo. «Hay cuestiones que exceden de nuestra capacidad, los ayuntamientos llegamos donde llegamos, por ejemplo, para poder acoger a 30.000 personas en Valonsadero nosotros vamos a movilizar todos nuestros recursos», explicó. De nuevo las cifras, con menos de 20.000 plazas de alojamiento en Soria basta con que el número de visitantes se sitúe en el entorno de los 50.000 –estimación muy a la baja–para ya amenazar la capacidad logística provincial.

Santos insiste en que sobre todo hay que poner el acento en dar respuesta a las posibles necesidad de seguridad, movilidad y atención sanitaria.

La diputada provincial responsable del área de Turismo, Elia Jiménez, también se expresó en términos parecidos. «Realmente, ahora mismo no sabemos a que podemos enfrentarnos, pero sí sabemos que en otros sitios se han producido desplazamientos muy importantes de personas». La también alcaldesa de Ólvega remarcó de nuevo las cifras de capacidad hotelera de la provincia y la posibilidad de ‘colapso’ en el probable caso de un desplazamiento masivo. «Ahora mismo lo único que podemos tener controlado es por las reservas, pero el problema es que encima es en el entorno del 145 de agosto», recordó añadiendo que «sabemos que hay pueblos que de una veintena de habitantes en invierno pasan a 200-300 en esas fechas».

Uno de los puntos clave es que cada municipio que organice algún evento o habilite puntos de observación del eclipse «cuente con todas las bendiciones» de las autoridades. Por ejemplo, se recomienda que el punto de observación vaya acompañado de una zona de de aparcamiento y que traslado de una a otra se pueda hacer a pie. El objetivo es evitar en la medida de lo posible un alto volumen de tráfico. «No nos imaginamos que es lo que puede ser y al final puede que igual no sea para tanto o sea para bastante más», indica.

Todo vendido

«Quién no ha vendido es porque no ha querido». De esta forma resume la presidenta de Asohtur, Beatriz Gil, las previsiones de ocupación de cara al 12 de agosto. Basta echar un vistazo a cualquier plataforma o entrar en la web de cualquier establecimiento de Soria para comprobarlo. Apenas hay plazas libres. Las cifras ya indican una ocupación del 90% y las pocas estancias disponibles han disparados sus precios. Por poner un ejemplo, una habitación en un céntrico hotel de Soria cuesta el día 5, para 2 personas, 100 euros la noche. El día 12 está en 750 euros. «Las plazas se han reservado a un precio razonable, pero claro, ahora quedan pocas...», señala. Asohtur, presente en la reunión de ayer, ha advertido también sobre la necesidad de controlar alojamientos fraudulentos «que quieren hacer el agosto", nunca mejor dicho.

Desde la agrupación hostelera insisten en la necesidad de que haya una coordinación entre administraciones para dar respuesta al masivo desplazamiento esperado. «Vamos a tener mucha gente en Soria, tenemos que dar una buena imagen, que todo funcione, para que vuelvan», remarcó. «Hay muchos factores, puede ser difícil de gestionar, pero hay que ponerse las pilas», insistió.

Según informó ayer la Subdelegación para Soria, la fecha de mayor impacto operativo será el 12 de agosto de 2026, con eclipse total en la capital y en amplias zonas de la provincia. En el escenario técnico compartido hoy, la ciudad de Soria registra inicio a las 19:34, máximo a las 20:29 y fin a las 21:14, con 1 minuto y 42 segundos de totalidad. Ese margen temporal, unido al horario de tarde y a la previsión de alta afluencia, exige una planificación detallada de accesos, estacionamientos, itinerarios de salida y despliegue de servicios de emergencia.

La Subdelegación ha trasladado a las instituciones presentes las líneas de trabajo acordadas a nivel estatal: identificación y priorización de puntos de observación, preparación de planes de acceso y evacuación, activación de dispositivos preventivos, seguimiento de nodos de transporte y coordinación con los responsables de movilidad, divulgación científica y protección civil. El plan provincial incluirá, además, la convocatoria de Juntas Locales de Seguridad en los municipios con mayor presión prevista.

Otro eje central será la comunicación pública. Las administraciones emitirán mensajes de servicio para ordenar desplazamientos, reducir riesgos y facilitar información útil antes, durante y después de cada eclipse.

En materia de salud visual, la recomendación será inequívoca: observación exclusiva con filtros solares homologados o con métodos de proyección seguros; nunca observación directa del Sol sin protección específica.