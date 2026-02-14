El puente de Soria con más de ocho siglos que sigue cumpliendo su función original

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No es habitual que una obra del siglo XII siga funcionando en 2026. En Almazán, sí. El puente de piedra continúa uniendo orillas sobre el Duero con la misma lógica con la que fue diseñado hace más de ochocientos años.

Según la documentación histórica recopilada en estudios y guías educativas de la Junta de Castilla y León, el Puente de Piedra de Almazán fue construido entre 1128 y 1140, con varios ojos (arcos) y vanos sobre tajamares que sirvieron para facilitar el cruce y la defensa sobre el río Duero.

Continúa siendo una vía de comunicación local

El Puente de Piedra de Almazán forma parte del paisaje y de la rutina diaria de vecinos y visitantes. Construido en plena Edad Media para garantizar el paso sobre el Duero en un punto estratégico para el desarrollo de la villa, hoy sigue cumpliendo esa función práctica, conectando el casco histórico con la zona de expansión urbana situada junto al parque de la Dehesa.

No es solo un elemento patrimonial contemplado desde lejos, es una vía de comunicación que continúa organizada la movilidad local, por la que pasan peatones, ciclistas y vehículos, integrándose de manera natural en la vida cotidiana de Almazán.

El puente ha seguido en uso durante siglos y ha requerido diversas intervenciones de mantenimiento y reparación.

La estructura original, caracterizada por arcos de piedra y robustez constructiva típica de la época medieval, refleja el tipo de ingeniería y experiencia acumulada que se aplicaba en la repoblación y expansión urbana durante los siglos XII y XIII.

Inspección del puente medieval de AlmazánHDS

Un símbolo patrimonial de la provincia de Soria

Más allá de su utilidad práctica, el puente es uno de los elementos más reconocibles del patrimonio histórico de la provincia. Su silueta sobre el río Duero es una imagen recurrente en rutas turísticas y materiales divulgativos sobre el patrimonio soriano.

El hecho de que siga siendo utilizado para el tránsito diario lo convierte en un ejemplo singular dentro de los puentes históricos de la región. No es un monumento estático, sino una obra conectada al uso cotidiano de la ciudad.