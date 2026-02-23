La Junta desactiva la situación 1 de Inuncyl en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta ha desactivado la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Soria.

La decisión, por la que también se desconvoca el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria, se ha adoptado por la directora del Inuncyl, la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, una vez desaparecidas las circunstancias que motivaron su activación: los fenómenos meteorológicos adversos han remitido así como los peligros de inundaciones, a la vista de la situación del embalse de la Cuerda del Pozo y los niveles y caudales actuales de los ríos.

El pasado día 10 se activó el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl), constituyendo el Cecopi, y que, una vez constatada la evolución favorable de los caudales y conocidas las previsiones meteorológicas, el día 19 se redujo a situación 1, según se acordó en reunión el citado órgano.

Desde la Delegación Territorial y la dirección del Inuncyl se agrede la colaboración y el esfuerzo realizado por los responsables y trabajadores de todas las administraciones y ayuntamientos implicados o afectados, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, efectivos y voluntarios de los distintos servicios de Protección Civil y a todos los agentes y vecinos implicados en atender los incidentes que han ido produciéndose en la emergencia.