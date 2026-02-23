El pueblo medieval amurallado de Soria donde reposan los restos de Tirso de Molina es un tesoro por descubrir

Una de las puertas del recinto amurallado de Almazán, ejemplo del poder defensivo y el legado medieval que aún conserva la villa soriana.MARIO TEJEDOR

Castilla no se entiende en PowerPoint. Se entiende caminando despacio por calles de piedra, cruzando puertas medievales que siguen donde estaban hace seis siglos y asumiendo que el tiempo, en algunos lugares, no ha sido demolición sino sedimentación. Almazán, en la provincia de Soria, pertenece a esa categoría. Dentro de su perímetro amurallado está enterrado uno de los grandes nombres del Siglo de Oro español: Tirso de Molina.

Almazán y la tumba de Tirso de Molina: un final coherente

Tirso de Molina murió en 1648 en el convento mercedario de Almazán, donde residía como fraile de la Orden de la Merced.

Imagen de la portada del convento de la Merced-MARIO TEJEDOR

Ahora bien, conviene precisar algo importante: todas las fuentes coinciden en que falleció y fue sepultado en el convento, pero no existe hoy una localización arqueológica exacta y señalizada de su tumba. Se da por hecho que sus restos quedaron en el antiguo cementerio conventual, aunque no se conserva una sepultura identificada ni visitable como tal.

El autor de 'El burlador de Sevilla', el dramaturgo que fijó para siempre el mito de Don Juan, terminó sus días lejos de la corte, lejos del ruido. El destino fue conventual y castellano. Almazán no era un retiro bucólico elegido para escribir memorias, sino un enclave religioso y estratégico dentro de la Castilla del siglo XVII. Precisamente por eso resulta tan elocuente.

Caminar hoy por su casco histórico permite entender esa lógica. Las murallas siguen delimitando el núcleo antiguo con una contundencia que ya no se estila. Las puertas medievales todavía marcan la entrada a un trazado urbano que no ha sido domesticado por el urbanismo contemporáneo.

Ayuntamiento de Almazán.Mario Tejedor

Almazán fue plaza fuerte en las tensiones entre Castilla y Aragón. También enclave nobiliario. El palacio de los Hurtado de Mendoza introduce la ambición renacentista en un entorno que, sin embargo, respira Edad Media. La iglesia de San Miguel, con su galería porticada románica, mantiene una sobriedad que desarma cualquier exceso retórico.

Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán.MARIO TEJEDOR

No hace falta un guía con megáfono. Basta con detenerse frente a la piedra. La plaza Mayor conserva ese aire funcional que tenían los espacios concebidos para el mercado y la asamblea.

El Duero discurre cercano, sin la grandilocuencia de otras ciudades, pero con la serenidad que da la meseta. No es un destino de monumento icónico, es un conjunto coherente. Y eso, para quien busca algo más que una foto rápida, pesa.

Panorámica de Almazán, con la muralla en primer plano.HDS

Por qué Almazán merece el viaje más allá de la tumba de Tirso de Molina

Reducir Almazán a la tumba de Tirso sería injusto. La relevancia del dramaturgo funciona como puerta de entrada, pero la experiencia va más allá. La villa conserva una escala humana difícil de encontrar en destinos más promocionados.

La gastronomía sigue el mismo patrón: producto, tradición y ausencia de artificio. Asados, caza en temporada, dulces que remiten a convento y a recetas transmitidas sin marketing.

Estas son las ocho miniaturas culinarias que se presentaronn al concurso de pinchos medievales de Almazán en 2025.HDS

María Celina Almarza, actual responsable de Confitería Almarza en Almazán, sostiene una bandeja con las yemas y paciencias que han hecho famosa a esta confitería centenaria.Confitería Almarza

La tumba de Tirso de Molina, aunque el convento original ya no se conserve íntegro, actúa como símbolo. Un recordatorio de que el Siglo de Oro no fue únicamente corte y teatro urbano. También fue retiro, disciplina religiosa y provincias que sostenían el entramado cultural del país.