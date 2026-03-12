Caza de trufa en Soria: el plan gastronómico de invierno que te convierte en buscador del "diamante negro"

Un perro trufero detecta el aroma de la trufa mientras las piezas recién recolectadas muestran por qué la Tuber Melanosporum de Soria es conocida como el “diamante negro” de la gastronomíadescubrepinares.com//biosferasoria.es

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La trufa negra es uno de los ingredientes más codiciados por los grandes chefs del mundo, pero pocos saben cómo se encuentra realmente. Bajo la tierra de los encinares sorianos crece en silencio este hongo extraordinario, invisible para el ojo humano y prácticamente imposible de detectar sin ayuda. Y sin embargo, cada invierno cada vez más viajeros descubren que es posible vivir la experiencia completa: salir al monte, seguir el rastro de un perro trufero y encontrar con sus propias manos el llamado "diamante negro" de la gastronomía.

La caza de trufa en Soria se ha convertido en uno de los planes gastronómicos más originales del invierno en España. Durante unas horas el visitante deja de ser turista para convertirse en recolector, aprendiendo cómo se cultiva este hongo, cómo se busca y por qué su aroma lo ha convertido en uno de los productos más valiosos de la cocina internacional.

Caza de trufa en Soria: así es la experiencia de buscar el diamante negro bajo tierra

La jornada suele comenzar con una charla introductoria impartida por un truficultor. En ella se descubren los secretos de este hongo tan especial: cómo vive en simbiosis con las raíces de encinas y robles y cómo se cuidan las plantaciones durante años hasta que empiezan a producir trufas.

La Tuber Melanosporum, considerada una de las mejores trufas del mundo, comienza a desarrollarse en primavera pero necesita el frío del invierno para madurar. Por eso la temporada de recolección se extiende aproximadamente entre noviembre y marzo, momento en el que su aroma alcanza su máxima intensidad.

Después llega el momento más esperado: salir al encinar para buscar trufas acompañados por un perro trufero.

A diferencia de otros productos del campo, la trufa crece bajo tierra. No puede verse ni localizarse con facilidad, y su aroma solo es detectable para animales entrenados. Cuando el perro detecta el olor se detiene, olfatea el suelo y empieza a rascar suavemente con sus patas delanteras. Es la señal de que el tesoro gastronómico está escondido bajo la tierra.

Las experiencias de trufiturismo permiten recorrer encinares y descubrir cómo se cultiva y se recolecta la trufa negra.biosferasoria.es

Caza de trufa en Soria: el papel imprescindible de los perros truferos

Los perros truferos son los grandes protagonistas de esta actividad. Gracias a su extraordinario olfato pueden detectar el aroma de la trufa incluso a varios centímetros bajo tierra. Históricamente los primeros animales utilizados para buscar trufas fueron los cerdos, ya que detectan de forma natural el aroma del hongo, aunque hoy los perros se utilizan más porque son más fáciles de controlar y no intentan comerse la trufa.

Cuando encuentran una, esperan pacientemente a que el trufero se acerque para desenterrarla con una pequeña herramienta especial. El objetivo es extraer el hongo sin dañar el terreno ni el micelio, asegurando que el ecosistema siga produciendo trufas en el futuro.

El momento en el que aparece la trufa negra entre la tierra húmeda es uno de los instantes más emocionantes de la experiencia. Su forma irregular, su textura firme y sobre todo su intenso perfume explican por qué se ha ganado el sobrenombre de diamante negro.

El olfato de los perros truferos permite localizar las trufas que crecen ocultas bajo tierra.mycotour.es

Caza de trufa en Soria: empresas y experiencias para descubrir el trufiturismo

Este tipo de actividad forma parte del creciente fenómeno del trufiturismo, una modalidad de turismo gastronómico que permite conocer el origen de este producto directamente en el campo.

La experiencia suele durar entre dos y tres horas y combina una charla introductoria, un paseo por los encinares para observar cómo trabajan los perros truferos (e incluso cerdos entrenados en algunas fincas) y una degustación final de productos con trufa y vino de la zona. El precio varía según la modalidad, aunque en muchas propuestas se sitúa aproximadamente entre los 30 y los 55 euros por persona.

En la provincia de Soria varias empresas organizan este tipo de experiencias. Entre ellas se encuentra Descubre Pinares, que ofrece la actividad conocida como Secretos de la caza de la trufa, donde los visitantes participan en una charla inicial, salen al campo con perros truferos y terminan la jornada con un aperitivo elaborado con productos trufados.

Otra de las propuestas llega a través de ZigZag Travel, que conecta a los viajeros con experiencias rurales auténticas como la búsqueda de trufas en fincas sorianas acompañados por truficultores expertos.

También es posible reservar estas experiencias a través de iniciativas locales como Biosfera Soria o plataformas como Civitatis, que trabajan con productores locales como Encitruf, donde los visitantes pueden descubrir el cultivo de la trufa, observar el trabajo de perros y cerdos truferos y disfrutar de degustaciones de productos locales durante la jornada.

Algunas de estas actividades se realizan en localidades cercanas a la capital soriana, como Ocenilla, donde los visitantes recorren plantaciones truferas acompañados por guías especializados.

Los cerdos fueron tradicionalmente los primeros animales utilizados para localizar trufas gracias a su extraordinario olfatoCivitatis

A estas propuestas se suma el trufiturismo impulsado desde alojamientos como el Hotel Apolonia, que ofrece paquetes que combinan estancia, excursiones para buscar trufa negra y degustaciones gastronómicas relacionadas con este hongo.

Todas estas iniciativas permiten acercarse a una tradición profundamente ligada al territorio y al mismo tiempo descubrir uno de los productos más exclusivos de la gastronomía europea.