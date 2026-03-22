Soria y Zaragoza sellan su hermanamiento cofrade en torno a las Siete Palabras

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz de Soria y la Hermandad de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista de Zaragoza han formalizado este domingo su hermanamiento en un solemne acto celebrado en la Parroquia de San Gil Abad, de Zaragoza.

El acto ha contado con la presencia de miembros de las Juntas de Gobierno de ambas cofradías, así como hermanos y fieles, en una jornada marcada por la emoción, la fraternidad y el profundo sentido espiritual que une a ambas instituciones, según la hermandad soriana.

La celebración ha comenzado con una misa solemne, en la que se ha puesto de manifiesto "la importancia de la unidad, la fe compartida y el compromiso de las cofradías con la Iglesia y la sociedad". Posteriormente, ha tenido lugar el acto oficial de firma del hermanamiento, mediante el cual ambas corporaciones sellan de forma institucional una relación histórica que se remonta a los orígenes de la cofradía soriana.

Tal y como recoge la propuesta de hermanamiento, el vínculo entre ambas hermandades nace de la inspiración que la cofradía zaragozana ejerció sobre su homónima de Soria, especialmente a través de la figura de su fundador, quien tomó como referencia la tradición y organización de la Semana Santa zaragozana.

Con este hermanamiento, ambas cofradías refuerzan sus lazos históricos y espirituales, comprometiéndose a fomentar el intercambio cultural y religioso, la participación conjunta en actos y celebraciones, así como la colaboración en iniciativas formativas y de conservación del patrimonio cofrade.

El acto ha concluido en un ambiente de hermandad y convivencia. En próximas fechas se celebrará en la ciudad de Soria la confirmación de este hermanamiento entre ambas cofradías.