Jorge Ángel, enfermero: “Ten cuidado con este falso níscalo”

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Como experto sanitario, @EnfermeroJorgeAngel se dedica desde su cuenta de TikTok a divulgar temas sobre la salud. En la actualidad, tiene casi 6 millones de seguidores y hace un tiempo subió un video corto que sigue estando de plena actualidad, sobre todo cuando la recogida de setas en Soria se encuentra en uno de sus puntos calientes. La moraleja principal: hay que tener cuidado con los falsos níscalos.

Y aunque en Soria, la temporada de recogida de setas de primavera, ver níscalos no es lo más común, es probable que entre perrechicos, setas de chopo y colmenillas, alguno puedas encontrar. Así que presta atención.

De hecho, se parecen tanto que a la especie Lactarius torminosus se la conoce vulgarmente como ‘falso níscalo’ o ‘níscalo venenoso’. Efectivamente, debemos tener mucho cuidado con esta especie, ya que es bastante similar al níscalo tradicional, usado en numerosas recetas y muy apreciado por su inconfundible sabor y textura.

“Cuidado con las setas. Fijaos, tenemos aquí el níscalo, que se conoce en casi toda España; un montón de gente, por supuesto, lo come, lo ponen en un montón de sitios, y aquí tenemos el falso níscalo, que no es comestible”, advierte el enfermero Jorge Ángel y procede a describirlas para que no caigamos en la trampa.

“Mirad que por arriba se pueden llegar a confundir perfectamente. Luego es cierto que les damos la vuelta y aquí es donde sí que está la diferencia. El níscalo, fijaos que es muy naranjita, luego aquí también tiene el ribetillo este naranja, y fijaos que el falso níscalo es blanquecino e incluso cuando lo cortas, pues suelta como una especie de leche”.

Como siempre, el experto nos deja con un gran consejo: “Lo que digo siempre, ante la duda, por supuesto, llevar las setas a un profesional. Es verdad que con las guías, a veces las imágenes os pueden confundir.

Importante también, cuando estáis en el campo y habéis tocado diferentes especies de setas, lavaros las manos... Cuidado porque algunas especies, como la amanita phalloides, te pueden dejar el hígado o el páncreas hecho papilla y todos los años muere gente por intoxicación.”

Pistas visuales en las setas que nos advierten del peligro

Recoger setas no tiene por qué convertirse en un deporte de riesgo y hay cosas que debemos tener en cuenta para no acabar recogiendo hongos venenosos.

Colores brillantes: setas de un color rojo intenso, naranja fuerte, verde vivo o amarillo chillón en sombrero o pie.

Láminas blancas bajo el sombrero o blanquecinas, típico de amanitas mortales.

Anillo o volva en pie: telilla o anillo en el tallo, base ensanchada como un saco al extraer completa del suelo, sin cortar.

Cambios al corte: la carne se torna azulada, ennegrece o vira; látex blanco o lechoso como en el caso del falso níscalo.

Olores desagradables: químico, a amoniaco o rancio

Hábitat sospechoso: setas bajo coníferas o robles, en suelos húmedos.

Una regla de oro que hay que seguir a rajatabla: no comas nada si dudas; hay miles de personas intoxicadas cada año. Usa aplicaciones y guías y lávate las manos bien cada vez que recojas setas. Y, como no, acude a un profesional.