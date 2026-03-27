Heraldo-Diario de Soria

Semana Santa

Una procesión nocturna a las afueras de Soria

La procesión del Viernes de Dolores recorre en silencio la bajada del Mirón a la Concatedral de San Pedro

Un recorrido entre la ermita de la Virgen del Mirón y la Concatedral de San Pedro

Un recorrido entre la ermita de la Virgen del Mirón y la Concatedral de San PedroMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Viernes de Dolores, o Viernes de Pasión, marca el inicio de la Semana Santa y conmemora los sufrimientos de la Virgen María durante la pasión y muerte de su hijo Jesús. 

En la Semana Santa soriana este es un día de procesiones nocturnas, comenzando por el viacrucis Iter Orandi por el Casco Viejo y continuando con esta solemne marcha entre tañidos de campana y el canto del miserere.

Un recorrido entre la ermita de la Virgen del Mirón y la Concatedral de San Pedro

Un recorrido entre la ermita de la Virgen del Mirón y la Concatedral de San PedroMARIO TEJEDOR

Procesión del Viernes de Dolores

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Procesión del Viernes de Dolores

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Procesión del Viernes de Dolores

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