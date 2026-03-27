Una procesión nocturna a las afueras de Soria

Un recorrido entre la ermita de la Virgen del Mirón y la Concatedral de San PedroMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Viernes de Dolores, o Viernes de Pasión, marca el inicio de la Semana Santa y conmemora los sufrimientos de la Virgen María durante la pasión y muerte de su hijo Jesús.

En la Semana Santa soriana este es un día de procesiones nocturnas, comenzando por el viacrucis Iter Orandi por el Casco Viejo y continuando con esta solemne marcha entre tañidos de campana y el canto del miserere.