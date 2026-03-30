Heraldo-Diario de Soria

Semana Santa

El Cristo de la Cena: procesión nocturna que anticipa las últimas horas de Jesús

La Semana Santa de Soria se caracteriza por un estricto orden cronológico bíblico de sus procesiones, siendo una de las pocas en España que procesiona siguiendo la Pasión de Cristo, por ello, el Lunes Santo, se celebran dos procesiones: El Cristo de la Cena y el Via Crucis Penitencial de la Cofradía de la Flagelación del Señor

Verónica Reglero / Mario Tejedor
Con entrega y pasión por parte de los cofrades ha tenido lugar la procesión del Cristo de la Cena, la nueva procesión que salió a la calle en 2024 y ya consolidada, que busca terminar de completar la cronología de los capítulos de la Pasión de Cristo que tienen lugar en la capital de Soria, representando el momento clave de la última cena. La imagen es portada por los hermanos de las Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén de Soria y Cofradía de la Oración en el Huerto Soria. El Cristo de la Cena es una imagen de vestir, con cuerpo de candelero de madera de pino, donde las partes visibles (cabeza, manos y pies) han sido elaboradas en resinas poliméricas policromadas.

Un recorrido que comenzó a las 22.30 horas en la iglesia de San Juan de Rabanera y que transcurrió por la calle Caballeros, San Juan, El Collado, Plaza Mayor, calle Mayor, calle Cuchilleros, plaza de Fuente Cabrejas, calle Real, calle Nuestra Señora del Azogue y calle San Agustín para finalizar en la concatedral de San Pedro Apóstol.

La indumentaria de los cofrades está basada en los frescos que Juan Zapata pintó en la emblemática ermita de San Saturio. Como acompañamiento sonoro que la hace peculiar cuenta con la participación de la Banda de Dulzainas de Soria que acompaña a los tradicionales tambores y cornetas.

Previamente, a las 20.00 horas se realizaba un Vía Crucis Penitencial desde la iglesia de Nuestra Señora del Espino por el barrio del Calaverón en un recorrido circular a través de 14 estaciones que culminan, de nuevo, en el atrio del templo del Espino a cargo de la Cofradía de la Flagelación del Señor.

