Las imágenes de la procesión del Encuentro, punto de inflexión en la Semana Santa soriana

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La procesión de La Oración en el Huerto contaba con diversas novedades, las ya conocidas nuevas tallas que desfilaban en la carroza donde Jesús reza en Getsemaní, y a ella se añadió la conocida hoy de la recepción de una bendición apostólica de parte de Su Santidad el Papa León XIV con motivo del 75 aniversario de la Cofradía.

Por parte de la Cofradía de La Flagelación esta arrancó en la iglesia del Espino, desde donde partió por segunda vez esta Semana Santa y bajó en un solumne desfile al encuentro entre ambas Cofradías en Mariano Granados, en conjunto bajaron a la Concatedral de San Pedro donde esperarán a la marcha de todas las hermandades en la Procesión General del Santo Entierro.

Entre tanto, el Miércoles Santo será el día de la procesión de la Cofradía del Ecce Homo a las 20.00 horas con salida desde la plaza de los Condes de Lérida.

Ambas cobradías desfilaron en el Martes SantoMARIO TEJEDOR Semana Santa en Soria: Procesión de El Encuentro

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