La Semana Santa de Soria en imágenes: Viacrucis del Lunes de Penitencia

Viacrucis penitencial de la Cofradía de la Flagelación del SeñorMARIO TEJEDOR

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Tiempo de recogimiento, silencio y devoción el que se vivió en la tarde de ayer en el barrio del Calaverón, hasta donde el recorrido de este lunes trasladó la Semana Santa soriana. El Via Crucis Penitencial arrancó desde la iglesia de Nuestra Señora del Espino entre decenas de fieles que esperaban a la comitiva para mostrar su devoción por Jesús atado a la columna, la imagen que portaron desde la Cofradía de La Flagelación del Señor, cumpliendo una de las tradiciones más sentidas y austeras de la semana de Pasión de la capital.

Los cofrades, con sus túnicas blancas y sus capas rojas, a ratos sorprendidas por las rachas de viento, desfilaron por todo el barrio del Calaverón hasta completar las 14 estaciones penitenciales. La primera fue en la calle San Martín de la Cuesta, en su periplo por Antolín, Santa Clara, López de Velasco, Morales Contreras y Bienvenido Calvo para regresar al atrio de Nuestra Señora del Espino donde el altavoz dejó ya de pronunciar el Via Crucis Penitencial.

Ya por la noche, el programa de Semana Santa contempla la procesión del Cristo de la Cena, con salida en la iglesia de San Juan de Rabanera y recorrido hasta la concatedral de San Pedro, pasando por la calle Caballeros, El Collado, la plaza Mayor y el casco antiguo, para salir por San Agustín a San Pedro.