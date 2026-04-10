El pueblo de Soria en el que te puedes casar por lo civil en una sobresaliente iglesia

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Un coro alto, seis altares y cinco capillas. Debió de ser una iglesia espectacular y aún hoy se intuye la grandiosidad del lugar. Llegó a estar en estado de ruina y desmantelada, pero su aspecto ahora es sobresaliente. La iglesia de Santa María de Yanguas, en Ágreda, dejó hace años de ser iglesia -está desacralizada-, pero así sigue siendo conocido el lugar, un enclave más para visitar dentro del rico patrimonio que tiene la villa. El espacio goza de un atractivo de altura, tanto que ha despertado el interés de quien quiere inmortalizar un día de su vida y hacerlo en un escenario de estas características. Nuestra Señora de Yanguas ha acogido ya dos matrimonios civiles.

"El lugar es muy bonito", comenta Dévora Soriano, de la Oficina de Turismo de Ágreda, quien destaca la belleza de las grisallas, las pinturas monocromáticas, en gris, blanco y negro, que pueden verse en el lugar, imágenes que parecen tener relieve. Las citadas pinturas no son muy usuales en la provincia de Soria, pero en la zona pueden verse en otros dos lugares: el Palacio del Marqués de San Adrián, en Tudela; y en la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta, en Tarazona.

A diferencia de otros municipios sorianos, donde los enlaces civiles tienen como escenario el Ayuntamiento, en Ágreda en los últimos 20 años solo se ha celebrado una boda civil en el Consistorio que dirige Jesús Alonso. Aunque sus instalaciones, en el Palacio de Ágreda, están reconocidas como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento, no tienen nada que hacer frente al Patio del Palacio de los Castejón y los Jardines Renacentistas.

La iglesia de Nuestra Señora de Yanguas suma además una circunstancia histórica, que desvela Dévora Soriano: fue el lugar en que contrajeron matrimonio los padres de Sor María de Jesús, figura emblemática en el municipio y a nivel internacional. "Aquí se casaron sus padres", apunta Soriano en referencia a Francisco Coronel y Catalina de Arana, muy religiosos ambos y que acabarían abrazando la vida religiosa. Catalina junto con su hija Sor María, con la fundación del convento de las concepcionistas de Ágreda en 1633. Sor María de Jesús fue monja, importante escritora en el Siglo de Oro español y consejera del rey Felipe IV.

El lugar estaba llamado a ser foco cultural con la creación de un Centro de Estudios en una segunda planta, tal y como proyectaba la rehabilitación del edificio hace ya un par de años, lo que finalmente no pudo llevarse a cabo por la aparición de las citadas pinturas. Así y con todo, y al margen del cariz turístico que tiene, el edificio acoge actividades culturales. La última, una exposición de la Cofradía de la Vera Cruz, abierta en Semana Santa.

Además de este curioso hecho de la boda, la antigua iglesia está cargada de historia. Para empezar, ha tenido varias denominaciones. Antiguamente fue la iglesia de San Martín de Yanguas y después iglesia de la Virgen Vieja o Nuestra Señora del Río, hasta su nombre actual, de Santa María de Yanguas. Y es que antiguamente se consagró a San Martín, advocación que cambió por la de Nuestra Señora de Yanguas. El complemento 'de Yanguas' obedece a que el templo fue construido por yangüeses que fueron quienes repoblaron el barrio de la Peña en el siglo XII, donde la iglesia se ubica.

En el primer curto del siglo XVI fue reconstruida con el patrocinio de Diego González de Castejón y su esposa Catalina del Río, cuyos escudos aparecen en el edificio. A mediados del siglo XIX sufrió un derrumbamiento, lo que hizo que se abandonara y propició también el traslado de la talla de la Virgen de los Milagros al lugar en que ahora se encuentra, la Basílica con el mismo nombre.