Ondara arranca abril en huelga, con 14 empleados y 3 nóminas sin cobrar

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Una empresa en situación de huelga indefinida, con un ERTE para toda su plantilla que, por ahora, afecta a 28 de sus 42 trabajadores –solo 14 empleados activos–, con las tres últimas nóminas sin abonar y un propietario, David Engel, del que nada se sabe hace una semana. Esta es la situación de Ondara al arrancar el mes de abril y con la incertidumbre de que en cualquier momento el proyecto de producir cannabis con fines medicinales en Garray puede echar el cierre de forma definitiva.

La huelga convocada por los sindicatos arrancaba ayer sin que ningún empleado haya ejercido su derecho. En esto influye que hay 28 que no están yendo a trabajar al estar afectados por el ERTE iniciado el pasado viernes. Los 14 restantes ayer acudieron a su puesto de trabajo para «ordenar papeles» básicamente ya que apenas hay nada que hacer en las instalaciones de Garray. Esos 14 trabajadores no se han acogido a la posibilidad de huelga porque «solo nos perjudicaría a nosotros». En los próximos días los sindicatos decidirán si finalmente impugnan el expediente regulatorio.

A esto se suma que ayer debía haber llegado la nómina de marzo, pero al igual que ocurrió con los salarios de enero y febrero, el dinero no hay llegado. El tercer impago abre la posibilidad de que los trabajadores puedan reclamar por vía judicial las deudas y la extinción de su relación laboral con Ondara –tal y como ha ocurrido con muchos trabajadores de Losán–. Algunos de los trabajadores no afectados por el ERTE también se plantean tomar esta vía.

Ondara tiene que afrontar de manera inmediata un proceso administrativo para la renovación de la auditoría GMP –buenas prácticas de manufactura– y en breve comenzar la renovación anual de la autorización de cultivo de cannabis con la Agencia del Medicamento. Todo en espera de que en «unas dos semanas» pudieran llegar las nuevas semillas adquiridas en Canadá para retomar el proceso de cultivo. Esta es la teoría, porque en la práctica desde el pasado lunes no hay comunicación entre el propietario de la empresa, David Engel, y la dirección de las instalaciones en Soria.

Engel es conocedor de que debía evitar el tercer impago de nóminas para sortear la posibilidad de que se inicien procesos judiciales y además está la amenaza de la seguridad privada de la empresa. La empresa que ofrece ese servicio también reclama pagos y si no se producen podría abandonar las instalaciones obligando al cierre inmediato de Ondara.

El gran problema sigue siendo, tal y como ha explicado este medio, es que Ondara necesita una importante inyección de capital para reactivar la empresa. Según fuentes cercanas a la propia firma, Engel busca convencer a antiguos inversores para respaldar su proyecto. Si el dinero no aparece el camino de Ondara presumiblemente concluirá en el concurso de acreedores.