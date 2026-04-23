En España hay un pueblo llamado Andaluz y (casi) nadie imagina dónde está

Una de las calles de Andaluz, reflejo de la arquitectura rural típica de la provincia de Soriaguiadesoria.es

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El mapa emocional de España acaba de sumar un nuevo punto inesperado. Un pequeño municipio soriano, hasta ahora prácticamente desconocido para el gran público, ha irrumpido en la conversación tras un tuit en X. Todo empezó con una frase aparentemente inocente publicada por una usuaria: «Hoy he descubierto que existe un pueblo que se llama Andaluz. Nunca te imaginarías dónde está». Un mensaje tan simple como revelador que ha terminado colocando a Andaluz en el foco.

Lo que ha generado el desconcierto no es el pueblo en sí, sino su nombre. Andaluz no está en el sur, ni cerca de Andalucía, sino en plena provincia de Soria. En un contexto donde el humor digital se alimenta de lo inesperado, el simple hecho de descubrir que Andaluz está a cientos de kilómetros de lo que sugiere su nombre ha sido suficiente para captar la atención colectiva.

El origen del nombre Andaluz en Soria

Según recoge la Guía de Soria, la localidad «fue repoblada por el Conde Gonzalo Núñez con mozárabes andaluces, que probablemente le dieron nombre», una explicación que conecta directamente con los movimientos de población durante la Edad Media.

La propia documentación histórica refuerza esa idea. En distintos textos antiguos aparece citado como «Ffandaluz, Fandaluz, Handaluz o Andalux», lo que, según el Ayuntamiento de Berlanga de Duero, «hace presuponer que fue repoblada por mozárabes», en el contexto de la Reconquista. Es decir, el nombre no describe su ubicación, sino el origen de quienes lo habitaron.

Andaluz, el pequeño pueblo de Soria cuyo nombre sorprende a quien lo descubreguiadesoria.es

Qué ver en Andaluz

Visitar Andaluz es adentrarse en un enclave donde cada elemento remite a su pasado estratégico y a su peso histórico en la provincia. No en vano, la propia Guía de Soria recuerda que «fue villa de gran importancia en época medieval», hasta el punto de recibir «el primer Fuero de Castilla en la provincia» en el año 1089, un dato que explica su relevancia en la organización del territorio.

La iglesia de San Miguel Arcángel, uno de los templos románicos más antiguos y valiosos de Soriaguiadesoria.es

Uno de los grandes atractivos es la iglesia de San Miguel Arcángel, declarada Monumento Histórico-Artístico, considerada «uno de los templos más antiguos de la provincia», con una estructura que mezcla elementos románicos, góticos y barrocos. Su galería porticada y los capiteles decorados la convierten en una parada imprescindible para entender el románico soriano.

El entorno natural también forma parte de la experiencia. El municipio se sitúa «junto al portillo de La Hoz y muy cerca del río Duero», en un paisaje que combina lomas, vegas y pasos naturales de gran valor estratégico. De hecho, según la tradición recogida en la guía, por este paso «pudo transitar Almanzor malherido» tras la batalla de Calatañazor, lo que refuerza la importancia histórica del enclave.

El puente de origen medieval que evidencia la importancia estratégica de Andaluz como punto de paso históricoguiadesoria.es

A escasos metros del núcleo urbano se encontraba un puente de origen medieval «de seis ojos con arco de medio punto» que facilitaba el cruce del Duero, evidenciando el papel de Andaluz como punto de paso. A ello se suman restos arqueológicos que apuntan a ocupaciones anteriores: desde posibles asentamientos celtibéricos hasta vestigios romanos, lo que confirma que este lugar ha sido habitado durante siglos.

Hoy, con apenas una docena de habitantes, Andaluz conserva intacta esa sensación de historia detenida. Un destino pequeño en tamaño, pero con una densidad patrimonial y simbólica que sorprende mucho más de lo que su nombre ya anticipa.