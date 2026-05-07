Soria se sumerge en la observación astronómica los días 8 y 12 y 'ensaya' el eclipse (lugares y horas)

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria inicia la cuenta atrás para el eclipse solar cuando faltan apenas tres meses para que tenga lugar este acontecimiento histórico previsto para el 12 de agosto. Muchas de las actividades que han tenido lugar hasta el momento en la provincia giran en torno al sector del turismo, que no pierde de vista el tirón de este fenómeno en Soria, uno de los lugares de España donde, a priori, se podrá observar de forma privilegiada. El instituto Antonio Machado, de la capital, se ha sumado a la divulgación del eclipse solar solar desde una óptica novedosa a la par que didáctica: las jornadas que está desarrollando esta semana contemplan dos sesiones de observación astronómica los días 8 y 12 de mayo, todo un ensayo ante el eclipse, abiertas a todo el público que quiera acudir.

La actividad tendrá lugar en diferentes puntos de la ciudad de Soria, de día y de noche, a cargo de personal especializado.

Día 8 de mayo, viernes

La actividad sobre observación astronómica, fotografía nocturna y astrofísica será en la calle San Marcos, que se encuentra en la zona de Los Royales, a las 22 horas. Es a simple vista y con telescopio. Contará con la participación de Javier Pascual, Fernando Santamaría, Sr Arribas y J.L.G. Larred.

Día 12 de mayo, martes

La cita en esta jornada del martes es a las 17.30 horas en la plaza del Vergel, donde habrá una sesión de observación solar y astrofotografía del sol, con el asesoramiento de Javier Pascual y Lucio Contreras.

Las jornadas han sido impulsadas por el Antonio Machado, con la colaboración de la Asociación de Amigos del Instituto, que han desplegado un amplio programa de conferencias y actividades divulgativas. La meteorología en los eclipses, los fundamentos de la mecánica celeste y la fotografía, además de una original exposición han sido algunas de las actividades.