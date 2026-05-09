Herido un motorista en accidente de tráfico en Soria al sufrir una caída

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un motorista ha resultado herido en accidente de tráfico al sufrir una caída en la provincia de Soria en la mañana de este sábado. El 112 de Castilla y León ha recibido el aviso poco después de las 11.00 horas. La víctima estaba consciente.

Los hechos han tenido lugar en la SO-615 a la altura del kilómetro 19, en el término de Estepa de San Juan, no muy lejos del puerto de Oncala. El motorista, "de unos 50 años" según apunta el 112, se ha caído y refería dolor en un hombro.

Se ha trasladado el aviso tanto a la Guardia Civil de Tráfico de Soria como a Emergencias Sanitarias del Sacyl, desde donde se ha trasladado una ambulancia para atender al herido.