Decenas de Vespas por Soria, la concentración en imágenes

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las Vespas se han convertido en uno de los grandes símbolos del motociclismo popular europeo. Su diseño compacto, su mecánica sencilla y ese característico sonido de motor de dos tiempos las transformaron durante décadas en un vehículo inseparable de varias generaciones. En España, además, tuvieron un enorme arraigo desde los años cincuenta, cuando comenzaron a fabricarse bajo licencia y pasaron a formar parte del paisaje cotidiano de ciudades y pueblos. Ahora, ese legado vuelve a cobrar protagonismo con una nueva edición de ‘Soria en Vespa’, una reunión que congrega estos días a apasionados de este modelo llegados desde distintos puntos del país.

La concentración se ha celebrado en la Plaza Mayor, junto al ayuntamiento, y decenas de estos bólidos han llenado de olor a a reliquia el corazón de Soria, ahora, la provincia se verá surcada por el inconfundible rugido de estas motocicletas clásicas. Los participantes recorren carreteras sorianas y realizan diferentes paradas en localidades de la provincia, la ruta comenzó en Almajano, continuando hacia Los Villares, La Rubia, Portelárbol, Matute de la Sierra, Casa Fuerte de San Gregorio, Rollamienta y Valdeavellano de Tera, Molinos de Razón, Sotillo del Rincón, El Royo, Derroñadas, Langosto, Hinojosa de la Sierra, para terminar en Garray. El encuentro servirá también para recordar la trayectoria del Vespa Club de Soria, creado en 1957 por un grupo de aficionados pioneros que contribuyeron a extender la pasión por estas motos en la provincia.

En la jornada del viernes, hubo un homenaje a Carmen de la Mata Alarcón, una de aquellas primeras usuarias sorianas de Vespa, que está a punto de cumplir un siglo de vida. Considerada una mujer adelantada a su tiempo, convirtió su moto en símbolo de independencia y modernidad, llegando incluso a recorrer España sobre ella y participar en una Vuelta a España para Vespas. La cita rendirá así tributo tanto a la historia de este icónico vehículo, ideado en 1946 por Corradino D’Ascanio junto al impulso empresarial de Enrico Piaggio, como a quienes ayudaron a convertirlo en un fenómeno social y cultural.