El pueblo medieval de Soria que Orson Welles eligió para recrear la Inglaterra de Shakespeare

Las calles empedradas y la arquitectura medieval de Calatañazor convirtieron al pueblo soriano en uno de los escenarios elegidos por Orson Welles para rodar Campanadas a medianoche.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Calatañazor parece detenido en otra época. Sus calles empedradas, las casas de entramado de madera y el silencio que rodea al pueblo han convertido a esta pequeña localidad de Soria en uno de los lugares con más personalidad de Castilla y León. Esa atmósfera medieval fue precisamente la que llamó la atención de Orson Welles cuando buscaba escenarios para rodar 'Campanadas a medianoche', la película que Orson Welles consideraba una de sus obras más ambiciosas.

La relación entre Welles y Soria sigue formando parte de la memoria cinematográfica de la provincia. Tanto Turismo de Castilla y León como diferentes proyectos culturales y cinéfilos vinculados a la región sitúan a Calatañazor entre las localizaciones más importantes del rodaje realizado en 1964 y estrenado en 1965.

El pueblo de Soria donde Orson Welles rodó escenas de Campanadas a medianoche

Durante la década de los años sesenta, Soria se convirtió en un escenario habitual para grandes producciones históricas gracias a sus paisajes, sus pueblos medievales y la conservación de su patrimonio arquitectónico. Dentro de ese contexto apareció 'Campanadas a medianoche', la adaptación cinematográfica que Orson Welles construyó a partir de varias obras de William Shakespeare centradas en el personaje de Falstaff.

La web especializada Ruta Total-Cuerda explica que el director utilizó diferentes localizaciones sorianas para recrear la Inglaterra del siglo XV, aunque fue Calatañazor el enclave que terminó adquiriendo mayor protagonismo visual. Allí se rodaron escenas en sus calles medievales y en sus alrededores, aprovechando una estética que prácticamente no necesitaba transformación cinematográfica.

El proyecto turístico “Castilla y León de Orson Welles” recoge localizaciones sorianas como Calatañazor, Santa María de Huerta y Santo Domingo dentro del rodaje de Campanadas a medianoche.Turismo Castilla y León

Las mismas fuentes recuerdan que también se utilizaron otros puntos de la provincia como el monasterio de Santa María de Huerta o la iglesia de Santo Domingo de Soria. El proyecto oficial 'Castilla y León de Orson Welles', impulsado desde Turismo de Castilla y León, incluye igualmente a Calatañazor dentro de las rutas dedicadas al cineasta.

Calatañazor y la estética medieval que convirtió el pueblo en un escenario de cine

Parte del atractivo de Calatañazor está precisamente en su conservación arquitectónica. El pueblo mantiene calles estrechas, soportales tradicionales, fachadas de piedra y madera y tejados antiguos que generan una imagen muy reconocible para cualquiera que llegue hasta allí.

La propia ruta cinematográfica de Turismo de Castilla y León describe Calatañazor como un «pequeño pueblo soriano» con «empinadas calles» y casas construidas con «entramado de madera, adobe y ladrillo», una estética medieval que sirvió para simular el Londres de Campanadas a medianoche.

Vistas del castillo de CalatañazorGetty Images

Además de su conexión con el cine, Calatañazor arrastra desde hace siglos otra gran historia ligada a la leyenda de Almanzor. La tradición popular sitúa en sus alrededores la famosa derrota del caudillo musulmán, resumida durante generaciones en la conocida frase: «En Calatañazor Almanzor perdió el tambor».

Esa mezcla entre historia, leyenda y patrimonio ha convertido al pueblo en uno de los destinos más visitados de la provincia de Soria.

El rodaje de Orson Welles que todavía forma parte de la identidad de Soria

La huella de Orson Welles sigue muy presente en la provincia. Distintos proyectos culturales sorianos han recuperado durante años imágenes, testimonios y documentación sobre el rodaje de 'Campanadas a medianoche', considerada una de las películas más reconocidas de la filmografía de Orson Welles.

La plataforma cultural Elige Soria recuerda que el director pasó varios días rodando en la provincia y que el estreno de la película terminó reforzando la imagen cinematográfica de lugares como Calatañazor. También destacan que muchas de las escenas grabadas en sus calles continúan siendo perfectamente reconocibles décadas después.

El sabinar se extiende sobre una meseta llana y calcárea, creando un paisaje abierto y característico en el entorno de CalatañazorTurismo Castilla y León

Ese es precisamente uno de los elementos que más sorprende a quienes visitan el pueblo. La sensación de que el paisaje apenas ha cambiado. El entramado medieval, las casas tradicionales y el entorno natural mantienen todavía una estética muy similar a la que encontró Orson Welles cuando llegó a Soria buscando escenarios para Shakespeare.