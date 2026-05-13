El grupo riojano Palacios Alimentación compra la soriana Tortillas a tu gusto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Palacios Alimentación ha comprado el negocio de Tortillas a Tu Gusto, en una operación que permitirá «fortalecer sus capacidades industriales, ampliar su oferta de soluciones y consolidar su presencia en el mercado de platos preparados, una de las categorías de referencia para Palacios», según ha informado la firma riojana.

La compañía de Albelda de Iregua acelera, con esta operación, su estrategia de crecimiento en la categoría de platos preparados, incorporando los activos industriales situados en Ólvega (Soria), en un contexto de «un mercado muy dinámico y garantizando la satisfacción de la creciente demanda de esta categoría de platos preparados».

En concreto, Tortillas a Tu Gusto centra su producción en la elaboración de tortilla de patata fresca envasada y tortilla francesa congelada, orientada a la cadena de hostelería.

Con la compra de la firma soriana, Palacios «consolida significativamente su posición como fabricante de esta categoría, incrementa su capacidad industrial y diversifica con este tercer centro productivo sus capacidades industriales en el mercado de tortillas, reforzando su compromiso con clientes y consumidores».

La compañía riojana asegura que, tras esta compra, incrementará la inversión y la generación de empleo en la nueva fábrica, para acompañar el crecimiento del mercado de platos preparados. «Se generan así nuevas oportunidades de crecimiento, innovación y una oferta de mayor valor a clientes, socios y consumidores», concluye.