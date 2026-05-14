Los sorianos pagan 3,7 millones en multas de tráfico, la mitad por exceso de velocidad

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El año pasado los sorianos pagaron 3,7 millones de euros en multas de tráfico. Así consta en los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT). La mitad de las multas estuvieron vinculadas a sanciones por exceso de velocidad captadas por radares, según las mismas fuentes. En total, en Soria se superaron las 38.000 procesos sancionadores con lo que prácticamente sale a una media de casi 100 euros por multa.

Las cifras están recogidas en las diferentes estadísticas que recoge la DGT en su página web. En este caso fue la senadora del PP por Soria, Cristina Rubio, la que cursó una pregunta al Gobierno por los datos referentes al año 2025. «¿A cuánto ha ascendido lo recaudado en la provincia de Soria por multas y sanciones de DGT en el ejercicio 2025? ¿Cuántas de estas sanciones han sido ocasionadas por exceso de velocidad?», fue la pregunta registrada por la senadora y alcaldesa de Duruelo de la Sierra. En su contestación el Gobierno facilita el enlace directo a las publicaciones estadísticas con los datos.

Tal y como está explicado a lo largo del año 2025 en la provincia de Soria se tuvo constancia de 38.119 infracciones de tráfico que se tradujeron en procesos sancionadores por parte de la Guardia Civil. La recaudación total de la DGT procedente del pago de esas sanciones fue de 3.697.829 euros, según los datos oficiales. Aunque es una cantidad importante cabe destacar que hay un descenso de 900.000 con respecto al año precedente cuando la recaudación fue de 4.599.492 euros. En términos porcentuales la caída es del 19%.

Uno de los aspectos más destacados es que prácticamente la mitad de la recaudación por multas de Soria procede de infracciones detectadas por cinemómetros, es decir, por radares fijos o móviles. De los 3,7 millones recaudas en 2025 un total de 1,9 millones proceden de las sanciones por superar los límites de velocidad marcados.

Cabe recordar que las multas por velocidad en España oscilan entre los 100 y los 600 euros dependiendo de su gravedad. Las primeras responden a conductas que superen hasta en 20 kilómetros hora el límite de la vía. La sanción se considera grave, pero no conlleva la pérdida de puntos. Las muy graves se interponen superar el límite más de 50 km/h –en vía urbana– o más de 70 km/h –interurbana–. En este último caso además de la multa económica la infracción supone la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir. En general, la multa por velocidad es la más común y después se sitúan otro tipo de infracciones como la conducción sin la ITV o sin el seguro obligatorio en vigor o conducir sin el cinturón de seguridad.

El último estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) apuntó hacia los radares que mayor volumen de multas acreditan en la provincia de Soria. La N-234, que une Sagunto y Burgos y atraviesa Soria, es la carretera en la que más multas se ponen por exceso de velocidad, según este informe. Por número de sanciones, le siguen las siguientes vías de comunicación, entre autovías, nacionales y comarcales: A-2 (la autovía del Nordeste o A-2 comunica Madrid con Barcelona pasando por el sur de Soria); la N-122 (enlaza Aragón con Castilla y León y Portugal a través del Valle del Duero); C-101 (autonómica que une Ágreda y Almazán); N-111 (comunica la A-2 con Navarra y tiene un tramo ya desdoblado en la A-15); A-15.

En la N-234 los radares más 'multones' se sitúan en el kilómetro 334 y 337, que suman 11.962 denuncias. El número de sanciones es muy similar en uno y otro kilómetro, con 4.986 y 4.953, respectivamente, a lo largo del año 2024, al que se circunscribe el citado estudio. También es destacable el movimiento sancionador de la A-2, con radares en un total de cinco puntos kilométricos. Esta autovía se encuentra en segundo lugar en número de sanciones por exceso de velocidad, eso sí, por debajo de la mitad con respecto a la que encabeza el ranking. Así, la citada autovía suma 5.387 denuncias en los siguientes puntos kilométricos: 141 y 169.