Rosca de las Mozas y ofrenda del Brezo: la tradición recuperada de un pueblo de Soria como un "respeto a las raíces"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Se llama la Ofrenda del Brezo y la Rosca de las Mozas y es una antigua tradición que un pequeño pueblo de Soria no quiere dejar perder. La recuperó el pasado año y en este 2026 vuelve a ponerla en valor para seguir promocionándola y que la conozcan las generaciones presentes y futuras. En el foco de los impulsores: "El respeto a las raíces".

Por ello, Espejón celebrará el próximo sábado 23 de mayo una nueva edición de esta tradicional Ofrenda del Brezo y la Rosca de las Mozas, siguiendo el protocolo marcado para la procesión.

La recuperación de este acto persigue además devolver protagonismo a las mozas de Espejón, a la vez que poner en valor la representación de las mujeres. Y es que el protagonismo de las fiestas siempre ha sido de los mozos. Un buen número de jóvenes y también niñas pequeñas, participaron en ella el pasado año.

Igualmente, entre los objetivos de recuperación de esta tradición es mostrar el importante patrimonio textil y cultural de la zona. Razón por la cual, las participantes lucirán el tradicional traje de serrana o pinariega característico de la comarca.

La cita se instauró en el programa festivo de 2025 gracias al impulso conjunto del Ayuntamiento de Espejón y la Asociación El Brezo, dentro de las fiestas de Nuestra Señora de Brezales, en cuyo marco tiene lugar la tradicional romería de la Virgen de los Brezales.

La jornada comenzará a las 12.45 horas con la reunión de las mozas en la sede de la asociación, conocida como la Casa del Cura. Desde allí partirán acompañadas por el tradicional Ramo y los gaiteros, recorriendo las calles del municipio hasta la iglesia parroquia.

A las 13 horas serán recibidas por el cura párroco en la puerta de la iglesia, donde posteriormente se celebrará la misa y la tradicional ofrenda del Ramo y el Brezo a la Virgen de Brezales.

La Asociación El Brezo ha destacado que esta recuperación pretende mantener vivas las costumbres populares, fomentar la participación vecinal y transmitir a las nuevas generaciones el valor de las tradiciones locales. La organización invita a vecinos y visitantes a sumarse en lo que califica de "emotivo acto de unión, tradición y respeto a las raíces de Espejón". La localidad se encuentra en la comarca de El Burgo, muy cerca del límite de la provincia de Soria con la de Burgos.