Rosca de las Mozas y ofrenda del Brezo: la tradición recuperada de un pueblo de Soria como un "respeto a las raíces"
La iniciativa quiere poner en valor el papel de las mozas, ya que el protagonismo en la fiesta siempre ha sido de los mozos
Se llama la Ofrenda del Brezo y la Rosca de las Mozas y es una antigua tradición que un pequeño pueblo de Soria no quiere dejar perder. La recuperó el pasado año y en este 2026 vuelve a ponerla en valor para seguir promocionándola y que la conozcan las generaciones presentes y futuras. En el foco de los impulsores: "El respeto a las raíces".
Por ello, Espejón celebrará el próximo sábado 23 de mayo una nueva edición de esta tradicional Ofrenda del Brezo y la Rosca de las Mozas, siguiendo el protocolo marcado para la procesión.
La recuperación de este acto persigue además devolver protagonismo a las mozas de Espejón, a la vez que poner en valor la representación de las mujeres. Y es que el protagonismo de las fiestas siempre ha sido de los mozos. Un buen número de jóvenes y también niñas pequeñas, participaron en ella el pasado año.
Igualmente, entre los objetivos de recuperación de esta tradición es mostrar el importante patrimonio textil y cultural de la zona. Razón por la cual, las participantes lucirán el tradicional traje de serrana o pinariega característico de la comarca.
La cita se instauró en el programa festivo de 2025 gracias al impulso conjunto del Ayuntamiento de Espejón y la Asociación El Brezo, dentro de las fiestas de Nuestra Señora de Brezales, en cuyo marco tiene lugar la tradicional romería de la Virgen de los Brezales.
La jornada comenzará a las 12.45 horas con la reunión de las mozas en la sede de la asociación, conocida como la Casa del Cura. Desde allí partirán acompañadas por el tradicional Ramo y los gaiteros, recorriendo las calles del municipio hasta la iglesia parroquia.
A las 13 horas serán recibidas por el cura párroco en la puerta de la iglesia, donde posteriormente se celebrará la misa y la tradicional ofrenda del Ramo y el Brezo a la Virgen de Brezales.
La Asociación El Brezo ha destacado que esta recuperación pretende mantener vivas las costumbres populares, fomentar la participación vecinal y transmitir a las nuevas generaciones el valor de las tradiciones locales. La organización invita a vecinos y visitantes a sumarse en lo que califica de "emotivo acto de unión, tradición y respeto a las raíces de Espejón". La localidad se encuentra en la comarca de El Burgo, muy cerca del límite de la provincia de Soria con la de Burgos.