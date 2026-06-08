Soria registra aún seis sanciones en 2025 por fumar en sitios prohibidos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Ya han pasado dos décadas desde que España dio un giro de 180 grados a su relación con el tabaco. La Ley 28/2005, que entró en vigor a principios de 2006, marcó un hito en la salud pública al desterrar el humo de los centros de trabajo y dar los primeros pasos para sacarlo de la hostelería. Aunque el balance general de estos 20 años es de un éxito cultural y sanitario indiscutible, los datos de inspección demuestran que las autoridades aún deben mantener la vigilancia para hacer cumplir la normativa en su totalidad.

No en vano y aunque el cumplimiento generalizado de la normativa es la norma en la mayor parte del territorio nacional, todavía existen excepciones que obligan a la intervención administrativa. Precisamente en Soria, durante el año 2025, los servicios de inspección sanitaria de la Junta de Castilla y León registraron un total de seis denuncias específicas por consumir tabaco en lugares prohibidos dentro de los límites de la provincia.

De ellas, cinco denuncias fueron leves y una grave. La recaudación no es muy reseñable ya que la cuantía económica por estas seis infracciones alcanzó los 504,60 euros. Sin embargo, sí llama la atención que todavía hay fumadores que intentan esquivar la normativa y dan la espalda a la ley fumando en lugares prohibidos. Así, los expedientes abiertos se han producido por fumar en un despacho de un establecimiento laboral, permitir fumar en un lugar prohibido, fumar en un centro docente o formativo, fumar dentro de un bar y fumar dentro del cine. Además, la sexta sanción se debe a no poseer los correspondientes carteles de prohibición de fumar.

La jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado, evidenció que «las sanciones por incumplimiento de la ley son pocas, no se suelen recibir denuncias por esa materia».

Respecto al comportamiento general, tras 20 años, la sensación de la responsable sanitaria es que, en general, «se cumple con la normativa y no se fuma en los lugares en que está prohibido. Las personas están cada vez más concienciadas y no fuman en los lugares donde no está permitido».

A pesar de ello, continuó, «es cierto que llega alguna denuncia, pero cada vez son menos frecuentes; lo cual indica que se cumple con la normativa del tabaco. Considero que la evolución ha sido favorable y de respeto al cumplimiento de la ley».

En cuanto a si esta ley ha contribuido al descenso en el hábito de fumar «no sabría decir. Es un dato que desconozco, si bien entiendo que el poner trabas al consumo de tabaco puede servir como un factor que facilite el menor consumo de tabaco», concluyó.

Por fechas y cuantías económicas, el día 28 de enero de 2025 se concentraron tres de las resoluciones sancionadoras. En la primera de ellas, una persona fue denunciada por fumar dentro del despacho de un establecimiento laboral. La propuesta de sanción económica se resolvió con el pago final de 18 euros. Esta cantidad se fijó tras acogerse el infractor al reconocimiento de los hechos y al pago voluntario, logrando una reducción del 40% sobre el importe inicial propuesto.

En la misma fecha, se produjeron otras dos sanciones simultáneas debido a la falta de control al fumar una persona en un lugar prohibido y también a la falta de señalización en las dependencias al no contar con los correspondientes carteles. En este caso, la resolución se cerró con el pago de 420,60 euros, importe que también incluye la reducción del 40% por reconocimiento de los hechos y abono anticipado dentro del periodo voluntario.

El 30 de abril la Policía Local denunció a un individuo por fumar en un centro docente y formativo con una multa de 18 euros por el reconocimiento de los hechos y el pago voluntario del importe reducido en el 40% de la propuesta de la sanción. Además, la Guardia Civil denunció a una persona por fumar dentro del bar con una multa de 30 euros.

Por último, el 18 de noviembre de 2026 la Policía Local denunció a una persona por fumar dentro del cine. La multa económica ascendió a un total de 18 euros igual que en los casos anteriores, por el reconocimiento de los hechos y el pago voluntario del importe reducido en el 40% de la propuesta de la sanción.