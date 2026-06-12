Los gimnasios de Soria celebran la deducción de 150 euros acordada en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los gimnasios de Soria aplauden la deducción de 150 euros incluida en el pacto de gobierno de Castilla y León para que los usuarios de centros deportivos puedan 'cuidarse' a menor coste. Así se ha manifestado en la nueva reunión de un colectivo que apuesta por la continuidad en sus cargos.

La Asociación Soriana de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Aseid) ha celebrado esta semana su Asamblea General, en la que ha ratificado la continuidad de la actual Junta Directiva. Jesús Corchón Marín continuará al frente de la Asociación, acompañado por Elvira Ruiz Escudero en la vicepresidencia y Álvaro Muñoz García en la secretaría.

Durante la Asamblea, se realizó un balance de la actividad desarrollada por la organización y se abordaron los principales asuntos que afectan al sector de las instalaciones deportivas y la promoción de hábitos de vida saludables en Soria.

En este marco, la Asociación destaca la inclusión en el acuerdo de Gobierno de Castilla y León de una de las propuestas que Aseid y la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas de Castilla y León (Fedecyl) vienen defendiendo desde hace ya un tiempo, la creación de una deducción autonómica en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) vinculada a la práctica deportiva y las actividades saludables.

En concreto, la medida tributaria incluida en el pacto de Gobierno rubricado entre PP y Vox contempla una deducción del 30% de los gastos satisfechos para la práctica del deporte y actividades saludables, con un límite de 150 euros anuales. Entre los conceptos incluidos figuran las cuotas de gimnasios, clubes y federaciones deportivas, así como los servicios prestados por entrenadores deportivos personales y actividades como natación, senderismo, yoga, pilates o ballet, entre otras.

Aseid recuerda que esta propuesta ha sido trasladada y reclamada en reiteradas ocasiones por la Asociación provincial y por Fedecyl como una herramienta eficaz para fomentar la actividad física entre la población y favorecer el acceso de los ciudadanos al ejercicio físico de forma regular. La organización considera que la incorporación de esta medida supone un importante reconocimiento al papel que desempeña el deporte en la prevención, el bienestar y la calidad de vida de las personas, así como a la labor desarrollada por las empresas del sector.

La Asamblea de Aseid también abordó otras iniciativas pendientes de desarrollo en el ámbito local. En este sentido, la Asociación continúa a la espera de mantener una nueva reunión con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, comprometida tras el encuentro celebrado en febrero de 2025 para analizar posibles líneas de colaboración entre la administración municipal y las empresas de instalaciones deportivas. Aunque el compromiso fue entonces celebrar una nueva reunión de trabajo en junio de 2025, un año después, la cita sigue pendiente, lamenta la agrupación, que confía no obstante en que se pueda retomar próximamente el diálogo con el Ayuntamiento para abordar los asuntos que quedaron sobre la mesa el pasado año.

Entre las propuestas que Aseid quiere proponer al Consistorio de la capital figura la puesta en marcha de ayudas destinadas a ciudadanos que practiquen deporte de forma continuada, así como la creación de un programa de bonos de consumo para empresas vinculadas al deporte, la salud y el bienestar, una iniciativa que la Asociación considera beneficiosa tanto para los usuarios como para el tejido empresarial local.

La Asociación Soriana de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Aseid) se constituyó en el año 2000 y es una de las 46 asociaciones sectoriales que conforman la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).