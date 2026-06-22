El hábito de verano muy común en muchas casas de Soria que favorece la aparición de hormigas

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Con la llegada del calor a Soria, muchas familias cambian algunas rutinas domésticas sin ser conscientes de que pueden favorecer la presencia de hormigas dentro de casa. Uno de los hábitos más frecuentes durante el verano consiste en dejar fruta madura, restos de comida o alimentos azucarados al aire libre durante más tiempo del habitual, especialmente en cocinas, terrazas y patios.

Las hormigas buscan de forma constante fuentes de alimento. Los expertos en control de plagas coinciden en que los restos de comida, las migas y los productos ricos en azúcar son algunos de los principales factores que las atraen hacia las viviendas.

En una provincia como Soria, donde durante los meses estivales es habitual mantener ventanas abiertas para ventilar las viviendas, la combinación entre calor y disponibilidad de alimentos puede facilitar que estos insectos encuentren rutas de acceso al interior de los hogares. Una vez localizan una fuente de comida, dejan rastros químicos que permiten a otras hormigas seguir el mismo camino.

La fruta en la encimera y las migas invisibles son grandes aliadas de las hormigas

Durante el verano es habitual dejar fruteros llenos de melocotones, nectarinas, sandías o albaricoques en la cocina. También aumenta el consumo de helados, refrescos y alimentos dulces. Aunque parezcan gestos inofensivos, los olores que desprenden estos productos resultan especialmente atractivos para muchas especies de hormigas.

Las organizaciones especializadas en control de plagas recuerdan que las hormigas pueden detectar pequeñas cantidades de alimento. Incluso restos de azúcar, galletas o migas acumuladas en armarios y rincones poco visibles pueden convertirse en un foco de atracción.

Además, la basura doméstica adquiere una importancia especial en verano. Las altas temperaturas aceleran la descomposición de residuos orgánicos y aumentan los olores que atraen a estos insectos. Mantener los cubos cerrados y retirar los residuos con frecuencia ayuda a reducir el riesgo de infestaciones.

Qué recomiendan los expertos para evitar su aparición

Las recomendaciones más repetidas pasan por medidas sencillas. La primera consiste en guardar los alimentos en recipientes herméticos y evitar dejar comida expuesta durante muchas horas. También se aconseja limpiar rápidamente los restos de comida y prestar atención a zonas donde suelen acumularse migas, como cajones, armarios o debajo de los electrodomésticos.

Otro aspecto importante es revisar grietas, rendijas y pequeños huecos en puertas y ventanas. Las hormigas aprovechan cualquier abertura para acceder al interior de la vivienda, especialmente cuando encuentran una fuente de alimento cercana.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que la higiene y la correcta conservación de los alimentos son factores clave para evitar la presencia de estos insectos en casa. Del mismo modo, los especialistas en control de plagas insisten en que la prevención suele ser más eficaz que actuar cuando la colonia ya se ha establecido.

Por eso, ese sencillo gesto de dejar fruta madura o alimentos al descubierto durante los días más calurosos del verano puede convertirse en el mejor reclamo para unas visitantes que cada año hacen acto de presencia en numerosas viviendas de Soria.