El pueblo de Soria donde mejor se ven las estrellas: el cielo más limpio de España

Desde 2002, el observatorio de Borobia acerca el firmamento al público con experiencias de astroturismo y divulgación científica.Observatorio astronómico de Borobia

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La provincia de Soria se ha consolidado en los últimos años como uno de los territorios con mejor calidad de cielo nocturno de la península ibérica. La baja densidad de población, la escasa contaminación lumínica en amplias zonas rurales y la protección de determinados espacios naturales han permitido que la observación de estrellas alcance niveles excepcionales.

En este contexto, el interés por el astroturismo ha crecido de forma constante, especialmente en áreas reconocidas bajo certificaciones de cielo oscuro. Entre ellas destaca la llamada Reserva Starlight de las Tierras Altas de Soria, un ámbito donde la visibilidad de la Vía Láctea es habitual en noches despejadas.

Aunque no existe un único 'pueblo oficial' que concentre el mejor cielo, sí hay localidades que funcionan como referencia para la observación astronómica, gracias a su altitud y aislamiento. En este tipo de enclaves, el firmamento se convierte en un recurso natural y turístico de primer nivel, con actividades organizadas para visitantes, rutas nocturnas y observaciones guiadas.

La experiencia no depende solo del punto concreto, sino también de las condiciones meteorológicas y de la época del año, que pueden intensificar la calidad del cielo visible.

Tierras Altas de Soria y la certificación de cielo oscuro

En el norte de la provincia, las denominadas Tierras Altas han sido señaladas como uno de los espacios más adecuados para la observación del firmamento. La certificación Starlight se concede a lugares que cumplen requisitos estrictos de oscuridad natural, transparencia atmosférica y protección frente a la contaminación lumínica. Este reconocimiento no es anecdótico: implica una gestión activa del territorio para conservar las condiciones que permiten ver estrellas con gran nitidez.

En este entorno, la Vía Láctea puede apreciarse como una franja luminosa clara durante gran parte del año, algo cada vez menos frecuente en zonas urbanas. Además, la altitud media de la comarca contribuye a reducir la humedad atmosférica en determinadas noches, mejorando la visibilidad de objetos celestes. La combinación de estos factores convierte a esta parte de Soria en un referente nacional dentro del turismo astronómico, aunque siempre sujeto a condiciones naturales variables.

Borobia y el observatorio astronómico de referencia

Uno de los puntos más conocidos para la observación del cielo en la provincia es el entorno del Observatorio de Borobia, situado en el suroeste soriano. Este espacio se ha convertido en un referente para actividades divulgativas y observaciones públicas, gracias a la calidad de su cielo nocturno y a la labor de difusión científica que se realiza en la zona.

Observatorio de Borobia

El observatorio aprovecha las condiciones naturales del entorno, donde la baja contaminación lumínica permite una visión clara de planetas, constelaciones y eventos astronómicos. Este tipo de instalaciones no solo sirven para la observación profesional, sino también para acercar la astronomía al público general mediante sesiones guiadas.

En noches despejadas, la experiencia suele ser especialmente intensa, ya que el cielo aparece cargado de estrellas visibles a simple vista, sin necesidad de equipos complejos.

En conjunto, la provincia de Soria ofrece una de las mejores combinaciones de cielo oscuro, altitud y escasa interferencia lumínica del país, lo que explica su creciente popularidad entre aficionados a la astronomía y viajeros en busca de experiencias nocturnas diferentes.