Antón tras el registro del Ayuntamiento de Soria por corrupción: "Nunca se está preparado para estas cosas"

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Apenas unas horas después de que concluyera el maratoniano registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria el alcalde, Javier Antón, admite que "nunca se está preparado para estas cosas" y vuelve a explicar, tal y como hiciera el Ayuntamiento en la víspera, su voluntad de "respeto" a la actuación judicial, "colaboración" con las actuaciones y esperar al levantamiento del sumario para "conocer exactamente los hechos y tener capacidad para tomar las decisiones oportunas".

Las declaraciones de Antón al programa La Trastienda de EsRadio Soria se producen al día siguiente del registro durante 11 horas del Ayuntamiento de Soria por un presunto caso de corrupción. La operación concluyó con la detención de 6 personas, entre ellas la concejala de Medio Ambiente, Yolanda Santos, que ya ha sido suspendida de sus funciones.

"Como responsables públicos, lo que tenemos que hacer es actuar con el máximo respeto a la actuación de la justicia, colaborar y esperar a que se levante el secreto de sumario para conocer exactamente los hechos y tener capacidad para tomar las decisiones oportunas", aseguró. El regidor incidió en que al término del registro ya se hizo público un comunicado por parte del Ayuntamiento y "no nos salimos de ahí". "Aún está el secreto de sumario y esperamos a tener pleno conocimiento de lo que hay", explicó. Antón reconoció la "incertidumbre" que se vive tras la actuación de la Guardia Civil, pero insiste en que "hay que actuar con prudencia y respeto a los procesos".

Durante el largo registro todo el equipo de Gobierno estuvo acompañando al alcalde, aunque Antón aseguró que no tiene relación con la actuación policial. "Somos un equipo humano, nos apoyamos y creemos en ello, y es nuestra forma de trabajar, no tienen nada que ver con el registro, para de el éxito es estar a las duras y las maduras", indicó.

Antón sí se mostró sorprendido por "lo que se ha podido leer en los medios sin citar fuentes oficiales" por lo que insiste en pedir "evitar afirmaciones que no estén contrastadas". "Son situaciones que pueden generar incertidumbre a terceras personas, queremos ser escrupulosos con el secreto de sumario, lo que nos indicaron y cuando tengamos la información tomar las medidas necesarias", reiteró. Una de esas medidas ya ha sido la suspensión de Yolanda Santos de su funciones, pero para los siguientes pasos "toca esperar a tener toda la información, saber de qué se le acusa y tomar las medidas, no podemos decir nada más".