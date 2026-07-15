Luces, cámaras...y poca acción en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Pocas luces, pocas cámaras y poca acción. Lamentablemente así puede resumirse el año 2025 en cuanto a los rodajes audiovisuales que eligieron Soria para sus producciones. Solo hubo 11 y aunque son dos más que el año anterior, hay que reseñar que no hubo ningún largometraje ni ninguna serie. La producción más destacada fue el cortometraje documental 'La conversación que nunca tuvimos' de Cristina Urgel que incluso compitió en los Goya.

El balance de rodajes acaba de ser publicado por la Film Commission de Castilla y León que agrupa los datos de las diferentes entidades similares de las provincias de la autonomía. Los datos indican que en Soria se localizaron 11 rodajes con un cortometraje, dos documentales y 8 videoclips. La provincia fue el territorio con más vídeos musicales y se explica, según la Film Commision porque "se han rodado 23 videoclips en 2025. Encabeza la lista Soria, con 8, impulsada por la iniciativa del Sotolengo Rock

Camp y en el resto de provincias destaca Valladolid con 6". A nivel autonómico las provincias con más rodajes fueron Salamanca con 61, y Segovia y Valladolid con 46 y 45 respectivamente.

El año pasado los 'escenarios' sorianos no fueron capaces de cautivar a ninguna película ni programa de televisión, tampoco rodajes de publicidad. Así el impacto económico que deja en la provincia los 11 rodajes de 2025 es de apenas 550 euros, según los datos de la memoria de la Film Commission de Castilla y León. Por comparar, en el año precedente, 2024, en Soria se localizaron 9 rodajes con un impacto económico de 16.200 euros.

Soria busca desde hace años situarse como plató de cine y ha tenido éxito al acoger grandes producciones como El Pueblo, La Unidad o El Cid. La provincia puede presumir también de un longevo festival como el Certamen Internacional de Cortos de Soria que este año llegará a su 28 edición. Además la Film Commisión recibió el año pasado 20.000 euros por parte de la Diputación Provincial de Soria y de cara a este año se han anunciado nuevas ayudas para rodajes. La institución provincial también trabaja en un gran proyecto audiovisual para la provincia cuyos detalles aún no ha relevado.