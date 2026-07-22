La UNED de Soria ofertará 27 titulaciones y 75 másteres el próximo curso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Asociado de la UNED en Soria ofrecerá el próximo curso una oferta académica integrada por 27 titulaciones y 75 másteres, además de mantener programas consolidados como la UNED Sénior, dirigida a mayores de 55 años. Así se puso de manifiesto en la reunión mantenida este martes por el alcalde de Soria, Javier Antón, y el concejal delegado en el Consorcio, Manuel Salvador, con el director del centro, Saturio Ugarte, para abordar la planificación del próximo curso académico.

Durante el encuentro, el alcalde conoció la programación prevista para el próximo curso y destacó el papel del centro asociado como referente formativo para la ciudad y la provincia, tanto para quienes desean iniciar estudios universitarios como para quienes buscan ampliar o actualizar su formación. Antón calificó la reunión de “muy fructífera e interesante”, y agradeció el trabajo del profesorado y del personal de la UNED por mantener una oferta educativa "diversa y de calidad".

El regidor aseguró además que el Ayuntamiento de Soria mantendrá su colaboración con la UNED para favorecer la continuidad de un proyecto académico que "permite acceder a la educación superior sin salir de la ciudad".

La UNED de Soria mantiene una oferta formativa que incluye estudios oficiales, programas de formación permanente y la UNED Sénior, un programa de cursos presenciales destinado a personas mayores de 55 años, recoge Ical.

El Centro Asociado de Soria fue creado en 1977 y desde 1990 tiene su sede en la Casa de la Tierra. Actualmente funciona como un consorcio público integrado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Soria, la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria y la propia UNED, con el apoyo de Caja Rural de Soria, FOES y la Cámara de Comercio de Soria.