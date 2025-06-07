Heraldo-Diario de Soria

Lavalenguas

Más fotos del encierro del Lavalenguas, caballistas y carreras con los 12 toros

Los Amigos de la Saca y aficionados a pie han logrado culminar el encierro en diez minutos

Un encierro rápido por la mañana preludia el acto central del Lavalenguas.

Un encierro rápido por la mañana preludia el acto central del Lavalenguas.MONTESEGUROFOTO

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

Un encierro rápido pero vistoso para las fotos ha dado el pistoletazo de salida al Lavalenguas de San Juan 2025. Este sábado, penúltimo festejo previo a las fiestas propiamente dichas, la actividad ha comenzado a primera hora de la mañana en Valonsadero con la 'traída' de los toros hasta los corrales de Cañada Honda.

Los caballistas de Amigos de la Saca y aficionados a pie han podido tener un primer contacto con los toros -en el Desencajonamiento no se permite- para comprobar sus hechuras de cara a la suelta de la tarde, La Compra y sobre todo el Jueves La Saca.

El encierro ha sido rápido, de apenas 10 minutos desde la salida, y hay permitido guiar en bloque a 11 de los 12 toros, con uno más rezagado pero que no ha dado grandes problemas. Alguna carrera y pequeños sustos que no han pasado a mayores han aminado la mañana, que ha seguido entre los chiringuitos con muy buen ambiente a pesar del 'madrugón'. Para las 18.00 horas estaba prevista la salida de la comitiva oficial, a cuya llegada comenzará la suelta, uno por uno, de los toros por Cañada Honda.

