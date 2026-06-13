La guía de La Compra de San Juan 2026: horarios, autobuses, doblete de verbenas y... ¿tormenta?

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan 2026 de Soria celebran este domingo 14 de junio La Compra, el último acto previo al inicio de los festejos propiamente dichos aunque aún quede otro fin de semana de encierros. Valonsadero volverá a ser el epicentro de la fiesta aunque al ser jornada dominical la actividad comenzará antes con las verbenas, que esta vez son dos. Para no perderse nada aquí están los horarios, los autobuses e incluso el tiempo, que puede dejar lluvia e incluso algún chaparrón en forma de tormenta.

Cabe recordar que al igual que en el Lavalenguas los toros de las 12 cuadrillas de San Juan irán saliendo de los corrales a Cañada Honda permitiendo la interacción con los sanjuaneros. Sobre el papel, La Compra es el día en el que se oficializa la adquisición de las reses por parte de cada barrio de Soria, aunque el fin de semana pasado ya se conoció el 'quién es quién' para el Jueves La Saca y el Viernes de Toros.

Esta es la guía para La Compra de San Juan 2026:

Las verbenas

Doblete de verbenas aunque con discomóvil para la noche del sábado al domingo. Por un lado la de los cuatros de cuadrilla tendrá lugar en la plaza Herradores con la macrodiscomóvil Prémium. Por otro lado, la plaza de San Clemente (El Tubo) acogerá otra discomóvil, en este caso la de Festisoria.

Los autobuses a Valonsadero

Como es habitual desde el Desencajonamiento, los autobuses hacia Valonsadero para La Compra saldrán de la calle Mosquera de Barnuevo. Lo harán desde las 7.00 horas y el servicio se prolongará más allá de la medianoche. Llegarán a Soria a la avenida de Valladolid. Tanto las llegadas como las salidas desde el monte se realizarán a la altura de la Casa del Guarda.

La Comprilla

Aunque no es un acto '100%' oficial, La Comprilla gana adeptos año tras año con el encierro de los toros guiados por los caballistas de Amigos de La Saca. Comenzará sobre las 8.00 horas en Cañada Honda.

La Compra

Los jurados de las 12 cuadrillas, las autoridades y los invitados se reunirán a las 17.00 horas en la Plaza Mayor para la salida de la comitiva de La Compra hacia el monte Valonsadero. Una vez lleguen se procederá a la suelta de los toros y a la simbólica adquisición de los mismos. Se espera que la comitiva regrese a la capital en torno a las 22.30 horas.

El tiempo para La Compra de San Juan 2026

Tras un Desencajonamiento y un Lavalenguas de tiempo plácido en Valonsadero, La previsión de la Aemet para La Compra introduce un nuevo factor: la lluvia. Las probabilidades de "lluvia escasa" por la tarde ascienden al 95%, aunque en un principio serán chaparrones cortos. No obstante otras fuentes consultadas indican que podría producirse alguna tormenta puntual. Por la mañana, sol con alguna nube suelta. Las temperaturas, de los 16 grados de mínima a los 31 de máxima. El índice ultravioleta será muy alto, así que una vez más hará falta protección solar, sombrero y gorra para evitar quemarse.

Los baños

Como es habitual, La Compra dispondrá de un servicio de baños que estarán operativos desde las 7.00 horas hasta la caída de la noche.

El Punto Violeta

Se dispondrá de Punto Violeta tanto durante la celebración de las verbenas en Soria como durante La Compra en Valonsadero.

El guardacascos

El servicio de guardacascos en Valonsadero comenzará a las 7.00 horas y estará activo hasta la caída de la noche para quienes se muevan en moto o quad.