La Junta de Personal de la Diputación: "Las declaraciones son injustas e imprecisas"

Publicado por Nuria Fernández Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta de Personal de la Diputación Provincial de Soria ha salido al paso de las recientes declaraciones del presidente, Benito Serrano, en las que criticó el trabajo de los empleados de la institución, que considera «imprecisas, injustas y sesgadas, que no se ajustan a la realidad».

Los representantes de los trabajadores, en un comunicado y por unanimidad, manifestaron que estas declaraciones son «impropias» de un representante público e «injustas» con los trabajadores de la Diputación, que «con economía de medios y numerosos obstáculos consiguen casi siempre sacar adelante estas iniciativas, sin reclamar que en caso de éxito se les atribuya».

Serrano, en declaraciones a los periodistas aludió a «errores puntuales» en algunos departamentos que se arrastraban desde hace tiempo y que habían generado problemas en la tramitación de algunos proyectos.

La Junta de Personal recuerda que la plantilla de la Diputación, en la que apenas ha habido modificaciones sustanciales, ha asumido en los últimos años un importante incremento de trabajo que se refleja en el montante del presupuesto generado.

A su vez afea a Serrano que los mayores incrementos en el departamento de Personal corresponden a los puestos de libre designación, «siendo el actual equipo de Gobierno el más numeroso en personal liberado y de libre designación de todos los habidos con anterioridad», así como subrayan que el número de comisiones en esta legislatura ha pasado de 8 a 14 y que son los trabajadores los que han asumido las nuevas tareas.

A renglón seguido, los representantes de los trabajadores en la Diputación recuerdan a los representantes políticos que son ellos los que tienen las competencias en cuanto «a las tareas organizativas del funcionamiento de la Institución y de dotar de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para responder a las necesidades en la gestión de sus competencias, así como la evaluación y seguimiento de éstas para una mejora planificación».

La Junta de Personal ofreció su colaboración para aportar «propuestas de mejora que estimemos necesarias para la consecución del interés general y para el cumplimiento de los objetivos».

El pasado lunes, Benito Serrano, en declaraciones a los periodistas, dejó en entredicho el trabajo en algunos departamentos de la Diputación porque en la Junta de Gobierno no se pudo licitar un centro Conet ,«porque alguien se había equivocado y no es porque el equipo de Gobierno no haga su trabajo», manifestó.

Indicó que desde hace tiempo se venían detectando «errores puntuales» que se había procedido a corregir y la Diputación «es una gran empresa que tiene que estar coordinada y tiene que funcionar».

Las manifestaciones de Benito Serrano se produjeron unos días después del debate plenario sobre la liquidación presupuestaria, en el que la oposición sacó los colores al equipo de Gobierno con su baja o nula ejecución de los programas de fondos europeos.

Precisamente, entre los ajustes que ha realizado el actual equipo de Gobierno es la creación de un departamento de fondos europeos, dirigidos por técnicos de la Diputación que se complementará con más personal. «El problema de los fondos europeos es gestionarlos, como te equivoques en un papel hay que devolverlo todo», puntualizó.