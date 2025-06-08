Heraldo-Diario de Soria

Iglesia

Fotos: la romería de la Virgen de la Llana une a los vecinos de Peroniel del Campo y Almenar

La romería de la Virgen de la Llana, que une a los pueblos de Almenar y Peroniel del Campo en Soria, es una celebración profundamente arraigada en el Campo de Gómara. El acto conmemora la leyenda del Cautivo de Peroniel, honrando la liberación milagrosa de un vecino. 

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La romería de la Virgen de la Llana es una celebración que une a los vecinos de los pueblos de Almenar y Peroniel del Campo, en la provincia de Soria. Esta festividad se lleva a cabo en honor a la Virgen de la Llana, una imagen románica del siglo XII que es venerada por su comunidad.

Vecinos de ambos pueblos acuden con su estandarte y sus autoridades religiosas y civiles, encabezan la comitiva de Peroniel, que es recibida por la de Almenar, en la explanada de la ermita, allí se saludan con los estandartes y los párrocos intercambian su capa litúrgica y ofrenda una misa conjunta.

La tradición cuenta la historia de un vecino de Peroniel que fue capturado en Argel y liberado gracias a la intervención milagrosa de la Virgen. Esta leyenda es fundamental para la identidad cultural de la zona y atrae a muchos devotos.

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único

Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto únicoMARIO TEJEDOR

Romería de la Virgen de la Llana en Almenar

tracking