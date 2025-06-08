Fotos: la romería de la Virgen de la Llana une a los vecinos de Peroniel del Campo y Almenar

Vecinos de ambos pueblos acuden con su estandarte y sus autoridades religiosas y civiles,
encabezan la comitiva de Peroniel, que es recibida por la de Almenar, en la explanada de la ermita, allí se saludan con los estandartes y los párrocos intercambian su capa litúrgica y ofrenda una misa conjunta.
Vecinos de Peroniel del Campo y Almenar se unen en un acto único MARIO TEJEDOR
Romería de la Virgen de la Llana en Almenar
