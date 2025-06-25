Un pueblo de Soria entre los más fríos de España: refugio ante la inminente ola de calor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Viene ola de calor, pero la provincia sigue dejando datos que la mantienen como un refugio climático. Un pueblo de Soria ha entrado entre los 10 puntos más fríos de España (y eso incluye puertos y montañas) y otro más lo ha hecho entre los cinco con las temperaturas mínimas más bajas en Castilla y León, siempre según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Todo un atractivo turístico a la hora de dormir sin calor.

La estación de la Aemet en La Póveda-Barriomartín ha registrado una mínima de 10 grados en la jornada de este miércoles, un dato muy bajo para un pueblo y que sólo queda por encima de un puñado de puntos situados en Picos de Europa, el Teide o la estación de esquí de La Covatilla. Se ha medido a las 6.10 horas.

Además, en la estación de Vinuesa en El Quintanarejo la temperatura se ha quedado en 11 grados, medida a las 7.20 horas. Le vale para ser el cuarto punto más frío de Castilla y León por detrás de Navasfrías y los mencionados casos de La Covatilla y La Póveda.

También en el caso autonómico hay puntos de Soria entre los más cálidos, pero nada excesivo y menos si se observan las tórridas previsiones. Arcos de Jalón se situaba a media tarde en segundo lugar pero con menos de 29 grados.

Datos en todo caso que pueden ser atractivos aunque pronto cambiarán. Para el domingo la propia localidad arcobrigense espera 37 grados de máxima y la capital soriana, en el Domingo de Calderas de San Juan 2025, puede subir a 35 grados.

El "aviso especial" por "ola de calor" de la Aemet habla de valores entre los 40 y los 42 grados en buena parte de España e incluso superiores en el valle del Guadalquivir, así que aun con la afección en Soria, sigue siendo una provincia perfecta para huir de lo más duro de la canícula.