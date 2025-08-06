Protagonista y con galones: la mantequilla se extiende como nunca en este pueblo de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Durante la jornada, las mujeres del pueblo realizarán demostraciones del manzado tradicional, un proceso artesanal transmitido de generación en generación. Este año, se rendirá un especial homenaje a Visitación Gómez, vecina que ha sido fundamental en la preservación de esta técnica ancestral. Además, se entregará el Premio Manzadero 2025 a Enrique Borobio por su dedicación a la conservación de las tradiciones locales. Será en la localidad soriana de Valdeavellano de Tera celebra su décima edición de las Jornadas de la Mantequilla este domingo 10 de agosto de 2025, un evento que se ha convertido en referente gastronómico de la provincia y que este año amplía su oferta hasta los 16 puestos de productos artesanales.

En esta edición se amplían hasta 16 los puestos que ofrecerán productos de elaboración artesanal, la mayor parte relacionados con la mantequilla. Uno de ellos, regentado por una vecina que elabora bollería, destinará la recaudación de las ventas de su puesto a la alimentación de las familias de Gaza que sufren hambruna a causa de la guerra.

La jornada se celebrará el domingo, 10 de agosto. Arrancará a las 11.30 horas. A lo largo del día dos expertos ofrecerán talleres culinarios. El primero, por la mañana, estará impartido por Cristina Aldavero que mostrará las posibilidades que tiene la mantequilla aromatizada. Por la tarde, el cocinero Julián Mateo Hernández ofrecerá un taller de salsas y repostería con mantequilla salada de Soria. Este profesional, originario de Valdeavellano, regenta en Madrid su propio restaurante.

A lo largo del día, las mujeres de Valdeavellano realizarán una demostración del manzado de la mantequilla, trabajo manual que ha pasado de generación en generación para la obtención de la materia prima y no faltarán las degustaciones.

Después de una década de celebración, las Jornadas de la Mantequilla de Soria cuentan con una gran afluencia de público gracias a que todos los vecinos se involucran en su celebración.