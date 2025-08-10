Galería de fotos: Jornadas de la Mantequilla en Valdeavellano de Tera

Entre los actos que dinamizaron la feria de la mantequilla, un taller de Cristina Aldavero, en el cual la mantequilla se aromatizó con multitud de productos, frutos secos, ajo negro... los asistentes pudieron probarlos. Posteriormente, se entregó una placa a Visitación Gómez, vecina que ha sido fundamental en la preservación de esta técnica ancestral, y tras ello, la misma Visitación, acompañada de otras artesanas, elaboraron mantequilla con la técnica tradicional: el manzado.

La jornada contó con numerosa asistencia de público que disfrutaron de puestos y actividades hasta bien entrada la tarde, el cocinero Julián Mateo Hernández y Enrique Borobio (Premio Manzadero 2025) fueron los protagonistas de la tarde.

Actividades en torno a este manjar lácteoMARIO TEJEDOR Jornadas de la mantequilla en Valdeavellano de Tera

