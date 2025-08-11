Valdeavellano rinde culto a la mantequilla

Los más pequeños aprendieron las técnicas del ordeño en las Jornadas de la Mantequilla de Valdeavellano de Tera.MARIO TEJEDOR

La mantequilla fue la estrella ayer en Valdeavellano de Tera. La verdad es que esta materia prima con la que se elaboran numerosos dulces y otro tipo de alimentos ha sido siempre protagonista en la localidad soriana de la comarca de El Valle, destacada por su producción lechera y, por ello, de la rica mantequilla de Soria.

El Ayuntamiento de Valdeavellano en colaboración con la Asociación Cultural de Valdeavellano celebraron ayer la décima edición de la Jornada de la Mantequilla que fue todo un éxito, ante la importante afluencia de público que visitó los 16 puestos en busca de productos artesanales, elaborados con la mantequilla o bien participaron en las actividades programadas, como los talleres culinarios.

El primero se celebró por la mañana y estuvo impartido por Cristina Aldavero. Esta ingeniera agrónomo y doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos mostró al público las posibilidades que tiene la mantequilla aromatizada.

Aldavero es una gran conocedora del producto. Desde el año 2007 forma parte del Consejo Regulador de la Mantequilla, desde donde trabaja en el impulso y la protección de su Denominación de Origen.

El Consejo Regulador también ha colaborado con la celebración de esta jornada y su aportación ha permitido costear el producto para la elaboración de los talleres culinarios.

Por la tarde, el cocinero Julián Mateo Hernández ofreció un interesante taller de salsas y repostería con mantequilla salada de Soria. Este profesional, originario de Valdeavellano, regenta en Madrid su propio restaurante.

A lo largo del día hubo otras actividades que despertaron el interés de los visitantes, como el ordeño de la vaca margarita, que despertó el interés de los más pequeños, o bien las demostraciones del manzado de la mantequilla, un técnica que tienen bien aprendida las mujeres de Valdeavellano de Tera.

Como reconocimiento a esta labor, en el transcurso de la jornada se realizará un reconocimiento popular a la vecina Visitación Gómez, porque gracias a su interés y trabajo se mantiene la tradición. Además, se entregará el Premio Manzadero 2025 a Enrique Borobio porque la labor que realiza en defensa de las tradiciones.