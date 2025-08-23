Fiestas de Berlanga de Duero: fotos de los gigantes y cabezudos

La mañana del sábado es el turno de los gigantes y los cabezudosHDS

Berlanga de Duero ha iniciado sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Mercado, que se extenderán hasta el martes 26 de agosto, mucha fiesta y actos para todos los públicos harán disfrutar a los berlangueses durante estos días. El pregón llenó la plaza y corrió a cargo de la peña El Hule—una unión de Espectros y Toros Locos— ambiente de tradición, júbilo y emoción para dar el pistoletazo de salida.

La fiesta del sábado ha dado comienzo con los gigantes y cabezudos para los niños y continúa esta tarde con la novillada y el domingo será el día grande con la procesión de la Virgen del Mercado. Por la tarde continúan los actos taurinos.