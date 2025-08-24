Heraldo-Diario de Soria

25 aniversario

El incendio que marcó a Soria: imágenes que recuerdan el fuego que arrasó el Izana

En el año en que España se ve calcinada por los incendios, se cumple un cuarto de siglo del fuego que ardió sin tregua en la comarca del Izana. Matamala de Almazán y Tardelcuende vivieron el peor incendio forestal de la historia moderna de Soria. Los fotógrafos de Heraldo de Soria, Mariano Castejón y Diario de Soria, Fernando Santiago, capturaron en unas fotos históricas aquellos negros días que todos recuerdan.

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Los pinares de Matamala y Tardelcuende ardieron como no se había visto antes en la provincia, unos momentos de pánico ante un incendio descontrolado25 años han pasado de aquellos días que se recuerdan imborrables en la memoria de la comarca del Izana, y en la de toda Soria.

Más de 2000 hectáreas y un perímetro exterior del incendio que superó los 367 kilómetros, "Te asomabas ahí y todo eran llamas." Recuerdan con pesadumbre las gentes de la zona

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeMARIANO CASTEJON

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y Tardelcuende

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

25 años del incendio del Izana

tracking