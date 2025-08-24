El incendio que marcó a Soria: imágenes que recuerdan el fuego que arrasó el Izana

El Incendio de Izana quemó parte de Matamala de Almazán y TardelcuendeFERNANDO SANTIAGO

Los pinares de Matamala y Tardelcuende ardieron como no se había visto antes en la provincia, unos momentos de pánico ante un incendio descontrolado. 25 años han pasado de aquellos días que se recuerdan imborrables en la memoria de la comarca del Izana, y en la de toda Soria.

Más de 2000 hectáreas y un perímetro exterior del incendio que superó los 367 kilómetros, "Te asomabas ahí y todo eran llamas." Recuerdan con pesadumbre las gentes de la zona