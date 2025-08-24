Así se recupera el bosque soriano tras un incendio: 25 años después del incendio del Izana

El camino para la reforestación de la zona es largo, pero ya se aprecia en la zona un gran volumen de madera y naturaleza silvestre. El nuevo bosque presenta una organización centrada en la prevención contra futuros incendios con tres puntos de agua nuevos y
63 hectáreas de nuevos cortafuegos, un claro ejemplo de bosques donde los incendios difícilmente volverán a alcanzar las proporciones de ese terrible fuego de hace un cuarto de siglo.
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana
El bosque va recuperando su porte y su esencia MARIO TEJEDOR
25 años despues del incendio del Izana