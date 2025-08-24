Así se recupera el bosque soriano tras un incendio: 25 años después del incendio del Izana

El bosque va recuperando su porte y su esenciaMARIO TEJEDOR

Si bien Soria demuestra tener unas barreras contra incendios muy efectivas, basadas en la prevención, hace 25 años el incendio que atravesó las zonas de Tardelcuende y Matamala se cobró casi 2.500 hectáreas. Pero ya va recuperándose.

El camino para la reforestación de la zona es largo, pero ya se aprecia en la zona un gran volumen de madera y naturaleza silvestre. El nuevo bosque presenta una organización centrada en la prevención contra futuros incendios con tres puntos de agua nuevos y 63 hectáreas de nuevos cortafuegos, un claro ejemplo de bosques donde los incendios difícilmente volverán a alcanzar las proporciones de ese terrible fuego de hace un cuarto de siglo.