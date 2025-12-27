Ólvega se adelanta al estreno de 2026 con el Feliz Torrezno

Los olvegueños ya están en 2026MonteseguroFoto

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Ólvega ‘ya está’ en el 2o26 desde el punto de vista gastronómico, ya que la localidad del Moncayo ha dado la bienvenida al nuevo año con el Feliz Torrezno, en el que cientos de olvegueños se tomaron en la plaza Emiliano Revilla los reglamentarios doce trozos de panceta con cada campanada culminado con un brindis. La actividad estuvo organizada un año más por la Marca de Garantía (IGP en proceso) Torrezno de Soria y el Ayuntamiento de la localidad olvegueña. Hubo suerte, porque la lluviosa mañana en la zona del Moncayo respetó justo el momento en el que se debían tomar los torreznos los olvegueños, con varios maestros de ceremonias, entre ellos el presentador Iván Manrique, Paco Pil y Malena Gracia, además de Brisa Play o las locales Ángela Viamonte y Raquel Álvarez en la parte musical, con temas clásicos y bailes sobre el escenario. Una gala desbordante organizada por Taso Producciones estilo años 90 para entrar en calor.

La fiesta surgió hace tres años con el objetivo de dar conocer y promocionar el torrezno de Soria, estrella de la gastronomía local y nacional. La capital soriana y Almazán fueron los dos escenarios de las dos ediciones anteriores. Los torreznos sustituyen a las clásicas uvas de la Nochevieja. En total se repartieron en torno a 1.000 raciones de la panceta soriana. En los últimos años las ventas del torrezno de Soria han crecido de manera significativa y con ello los centros de producción en la provincia.

Ólvega unió así su nombre a Almazán y a Soria capital para la celebración de esta peculiar Nochevieja adelantada uniendo la Navidad a un bocado tan soriano como el torrezno con un éxito de organización. Precisamente, Ólvega, por su ubicación y por contar con uno de los fabricantes del torrezno de Soria, hizo también de efecto llamada para que acudieran vecinos de otras comunidades vecinas. No hubo necesidad al final de que el evento se trasladara al polideportivo de la localidad. Y es que Torrezno de Soria ha vuelto a batir este año su propio récord con una previsión de cerrar la anualidad rozando los 4,5 millones de kilos de producción, tal y como explicó hace unos días Juanjo Delgado Soto, director técnico de la Marca de Garantía Torrezno de Soria.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta de la historia, hasta ahora, con 3.802.549,54 kilos dejando patente que este producto todavía no encuentra techo. Y la IGP va a reforzar todavía más el papel de este singular producto agroalimentario y gastronómico.