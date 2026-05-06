La Diputación define con los agentes del sector de la trufa de Soria una estrategia común para conseguir la IGP

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial reunió ayer a los agentes implicados en el sector de la trufa para definir una estrategia común que permita avanzar en la consecución de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

El objetivo es impulsar la trufa negra de Soria y lograr su reconocimiento como producto de referencia nacional y así sentar los pilares que se sostendrán en la calidad, la colaboración y la competitividad del sector trufero, como así se acordó en la Mesa de la Trufa.

La reunión estuvo presidida por el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, junto a los diputados responsables de las áreas de Desarrollo, Turismo y Agricultura, y contó con la participación de representantes de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Medinaceli, la Asociación de Truficultores de Soria, Soria Activa, Caja Rural de Soria, Cesefor, Asohtur y Asfoso, entre otros agentes vinculados al desarrollo económico y agroalimentario del territorio.

En este sentido, la hoja de ruta presentada aborda aspectos clave como la definición de estándares de calidad, la trazabilidad del producto, la estructuración del sector y la creación de una identidad común que refuerce el posicionamiento de la trufa negra de Soria en los mercados.

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la importancia de este foro como herramienta de coordinación estable entre todos los actores implicados, en un momento clave para el futuro del sector. La Mesa de la Trufa se consolida, así como un espacio de diálogo en el que instituciones, productores y entidades trabajan de forma conjunta para avanzar en un objetivo común.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, destacó «las ganas de colaborar y de unir esfuerzos para asegurar que la trufa negra de Soria sea valorada a nivel nacional» y subrayó que la obtención de la IGP es un proceso exigente que requiere consenso, compromiso y una visión compartida a medio y largo plazo.

Uno de los mensajes compartidos durante la jornada ha sido la importancia de fortalecer el sector desde dentro, promoviendo la integración de productores y entidades en torno a este proyecto común.

La provincia de Soria cuenta actualmente con más de 2.000 hectáreas dedicadas al cultivo de trufa. Este crecimiento en superficie y profesionalización del sector ha hecho aún más necesaria una planificación estratégica que permita ordenar, proteger y promocionar el producto bajo un sello de calidad diferenciada.

El objetivo compartido es consolidar una marca referente, capaz de generar valor añadido para el territorio y de garantizar al consumidor un producto de origen, calidad y prestigio. Para ello, desde la Diputación se ha apelado a un compromiso real de todos los agentes implicados, fomentando la participación activa, la aportación de ideas y el trabajo coordinado.