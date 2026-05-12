El alcalde de El Burgo, Antonio Pardo, viaja a Alemania para reunirse con el propietario de Huf

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, se reúne este martes en la sede de Huf en Alemania con el propietario mayoritario de la compañía, Rui Monteiro. Antonio Pardo quiere trasladar al empresario la preocupación que reina en la localidad por el futuro de la planta burgense e interesarse por la situación de la factoría, tal y como indican fuentes municipales en una nota de prensa.

Pardo realiza un viaje de ida y vuelta a Alemania acompañado por el gerente de Huf España, Roberto Pereira. En la sede de Huf, se reunirá con el señor Monteiro y otros tres directivos de la compañía. El alcalde burgense se puso en contacto hace meses con Monteiro solicitando un encuentro que se fijó para mayo en El Burgo. Pero, finalmente, el propietario de Huf no podrá viajar hasta la villa burgense por lo que es el alcalde quien se desplaza hasta Alemania.

Pardo parte de la base del respeto a las negociaciones entre trabajadores y empresa, pero quiere conocer en qué puede ayudar el Ayuntamiento para que Huf España siga manteniendo a sus trabajadores en El Burgo. El regidor quiere subrayar el alto grado de cualificación de los empleados burgenses y como se han ganado la confianza de los clientes a base de calidad.

El alcalde se ha reunido durante estos meses con los representantes de los trabajadores y también acudió a la concentración de apoyo por el futuro de Huf que convocaron en la plaza Mayor.