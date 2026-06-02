El turismo en la provincia de Soria crece un 8,5% entre enero y mayo con 8.000 visitas más

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las oficinas de turismo de la Diputación de Soria continúan registrando buenos datos durante este 2026 y el mes de mayo ha vuelto a confirmar el interés que despierta la provincia entre quienes la visitan. Durante el pasado mes se atendieron 28.777 consultas en las 16 oficinas repartidas por el territorio provincial, lo que supone 1.687 visitantes más que en mayo del año pasado y un crecimiento del 6,23%.

El balance de los cinco primeros meses del año también invita al optimismo. Entre enero y mayo se han contabilizado ya se superan las cien mil consultas, alcanzando la cifra de 102.850, frente a las 94.805 registradas en el mismo periodo de 2025. Son más de 8.000 visitantes adicionales y un incremento del 8,49% que refleja la buena marcha del turismo en la provincia.

Mayo volvió a dejar claro cuáles son algunos de los grandes polos de atracción turística de Soria. Berlanga de Duero encabezó el número de consultas con 5.174 visitantes atendidos, seguida muy de cerca por El Burgo de Osma, que alcanzó las 5.142. Almazán volvió a situarse entre los destinos más visitados y superó una vez más la barrera de los 4.000 visitantes, alcanzando las 4.801 consultas.

Un dato en el que han tenido mucho que ver dos citas ya consolidadas en el calendario adnamantino, como son Venalmazán y la Feria de Muestras, que cada año atraen a miles de personas y convierten la localidad en uno de los principales focos de actividad de la provincia.

Tras ellas aparecen Ágreda, con 3.012 consultas, y San Esteban de Gormaz, que continúa protagonizando una de las evoluciones más destacadas del año con 2.888 visitantes durante el mes de mayo. Entre estas cinco oficinas suman más de 21.000 consultas, prácticamente tres cuartas partes de toda la actividad registrada en la red provincial.

También registraron una notable afluencia Medinaceli, con 1.354 consultas; San Leonardo de Yagüe, con 1.316; Monteagudo de las Vicarías, con 1.292; Vinuesa, con 1.022; Ólvega, con 948; Duruelo de la Sierra, con 774; San Pedro Manrique, con 363; Villar del Río, con 302; Langa de Duero, con 206; y Garray, con 183 visitantes atendidos.

Más allá de las cifras totales, algunos municipios continúan mostrando una evolución muy positiva. Es el caso de San Leonardo de Yagüe, San Esteban de Gormaz, Duruelo de la Sierra, Villar del Río o Langa de Duero, que registran importantes incrementos respecto al año pasado y confirman el creciente interés por descubrir nuevos rincones de la provincia.

Con la llegada del verano, estos datos se convierten además en una excelente carta de presentación para una de las épocas más importantes del año para el turismo soriano.

Comienza la temporada estival y con ella el regreso de numerosos veraneantes a sus pueblos de origen, “una oportunidad perfecta no solo para reencontrarse con sus raíces, sino también para recorrer la provincia y descubrir nuevos destinos, espacios naturales, conjuntos históricos, tradiciones y propuestas culturales que convierten a Soria en un territorio lleno de posibilidades” ha querido destacar la diputada del área de turismo, Elia Jiménez, insistiendo en que “muchas veces los grandes tesoros están a pocos kilómetros de casa y el verano es el mejor momento para seguir descubriendo todo lo que ofrece nuestra provincia”.