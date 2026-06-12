Los Servicios Sociales de la Diputación llegan a 12.000 personas en el último año

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión de Servicios Sociales de la Diputación de Soria celebrada este viernes ha permitido conocer los datos detallados de el alcance de este departamento en la sociedad rural soriana en el marco del Programa de Desarrollo Comunitario. La diputada del área, Laura Prieto, junto con la técnico responsable del departamento, ha presentado y puesto en valor los resultados obtenidos a lo largo de 2025 y durante los primeros meses de 2026 en los distintos programas que integran esta línea de actuación: el Plan de Igualdad, el Plan sobre Adicciones, el Programa de Infancia y Familia y el Programa de Mayores, Discapacidad e Intergeneracional. En conjunto, estas iniciativas han permitido atender a más de 12.000 usuarios en toda la provincia el año pasado, ofreciendo recursos, formación y acompañamiento adaptados a las necesidades de cada colectivo.

“Estos programas han llegado a todos los rincones de la provincia, garantizando una atención cercana y de calidad a cada usuario, independientemente de su lugar de residencia. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo los servicios sociales y asegurando la igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la provincia”, ha señalado la diputada Laura Prieto.

Pero como punto fuerte de la Comisión de este viernes, se ha presentado y aprobado el nuevo proyecto dentro del Programa de Desarrollo Comunitario y que se enmarca en el IV Plan de Igualdad financiado por la Gerencia de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León: El Plan de Prevención de Agresiones Sexuales.

Como ha querido detallar Prieto, “la prevención de la violencia contra las mujeres, y especialmente de las agresiones sexuales, constituye el eje central de este plan”. Partiendo de la necesidad de promover entornos seguros e igualitarios en toda la provincia de Soria, la iniciativa busca reforzar la sensibilización social, la educación en igualdad y el rechazo a cualquier conducta sexista. El plan responde a una realidad que genera una creciente preocupación social, pasando de 63 casos de violencia de género en 2024 en las zonas rurales de la provincia a 96 casos en 2025. Estos datos llevan a dotar a los municipios de herramientas y recursos que les permitan actuar de forma eficaz desde la prevención.

Para ello, se impulsarán actuaciones coordinadas entre ayuntamientos, establecimientos de ocio, entidades deportivas y asociaciones locales, favoreciendo la implicación de toda la comunidad en la construcción de espacios festivos, deportivos y de convivencia más seguros. “A través de acciones de formación, sensibilización y cooperación institucional, la Diputación Provincial de Soria refuerza su compromiso con la igualdad y con la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, promoviendo una respuesta cercana a las necesidades de cada territorio” ha explicado Prieto.

Por otro lado, se han presentado a los miembros de la comisión las memorias correspondientes a las diferentes líneas de ayudas y servicios gestionados por el departamento.

Entre ellas, destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio, que durante el pasado año atendió a un total de 1.165 usuarios. Además, los datos registrados entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año reflejan que ya se ha superado la cifra de 900 personas atendidas, lo que pone de manifiesto la importancia de este recurso para garantizar la atención y permanencia de las personas en su entorno habitual.

Asimismo, el Servicio de Teleasistencia experimentó un incremento de usuarios durante el último ejercicio, alcanzando las 1.307 solicitudes. Este servicio permite que las personas mayores, especialmente aquellas que viven solas, dispongan en sus hogares de los dispositivos necesarios para recibir atención inmediata ante cualquier situación de emergencia, mejorando así su seguridad y autonomía.

En cuanto a las ayudas de urgente necesidad, durante 2025 se han destinado 144.152 euros para atender a 307 beneficiarios. La evolución descendente de estas cifras en los últimos años puede interpretarse como un indicador positivo, al reflejar una mejora progresiva de las condiciones de vida y del bienestar social de los vecinos de la provincia.

Laura Prieto ha querido concluir destacando que “gracias a estas memorias anuales podemos seguir trabajando en cada una de las zona atendidas por los CEAs y mejorar cada año todos nuestros servicios”.