Medios aéreos y terrestres combaten un incendio en Muriel Viejo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El operativo Infocal de la Junta de Castilla y León ha movilizado medio aéreos y terrestres para un incendio forestal que se ha declarado en Muriel Viejo, según informa su página en tiempo real. El lugar del incendio se encuentra en una zona de pinar, a no mucha distancia del pueblo, entre el llamado río de Muriel Viejo y la carretera So-P-5018.

El fuego ha comenzado pasadas las 14 horas y ha movilizado a esta hora hasta ocho medios: dos cuadrillas terrestres (compuestas cada una por un equipo de 5 peones, 1 peón especialista y 1 capataz con 2 vehículos, uno todo terreno y otro vehículo pick-up (con depósito de entre 300 y 500 litro); dos autobombas (camión todoterreno con depósito de 3.000 a 5.000 litros y bomba de impulsión) y una cuadrilla helitransporta; un hidroavión y dos agentes medioambientales.

El fuego se ha iniciado a las 14.12 y en estos momentos se encuentra ya controlado, según fuentes de la Junta.

De momento, y según Infocal, éste es el único incendio este sábado en Soria, después de un viernes agitado, con incendios en Jaray, Zayas de Báscones (en el municipio de Alcubilla de Avellaneda) y Navaleno, como consecuencia del cual tuvo que ser evacuado un campamento juvenil situado en las cercanías, concretamente en La Soltilla. El grupo ha pasado la noche en el polideportivo de Navaleno donde Cruz Roja Soria montó un albergue provisional.

La Guardia Civil investiga lo sucedido en este último incendio, donde el viernes se estuvieron recogiendo muestras en una zona en la que (según se aprecia en las imágenes de X del Cuerpo) había útiles de cocina y al menos tres hamacas colgantes entre los árboles.