El incendio de Ávila arrasa unas 50.000 hectáreas y se convierte en “el mayor de la historia” de España

Efectivos de la UME en una urbanización de la localidad abulense de Piedralaves.José Vicente

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El incendio que asola la provincia de Ávila ya ha arrasado alrededor de 50.000 hectáreas lo que lo convierte en “el mayor incendio forestal de la historia reciente en nuestro país”, según aseguró hoy la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La responsable ministerial advirtió de que España atraviesa una temporada de incendios “extraordinariamente complicada” y cifró en 153.000 las hectáreas afectadas desde comienzos de año, una superficie que, según afirmó, multiplica por seis la registrada en el mismo periodo de 2025: “Llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. Esto supone seis veces más que en el año 2025, si comparamos con el mismo periodo”.

Además, indicó que durante este año ya se han contabilizado 32 grandes incendios forestales, mientras el avance oficial de Transición Ecológica más próximo a estas fechas en 2025, cerrado el 27 de julio, recogía 33.359,69 hectáreas quemadas, 4.270 siniestros y sólo 12 grandes incendios, 20 menos que este año 2026.

Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, ÁvilaCesar Vallejo Rodriguez

Aagesen explicó que los fuegos incluidos en la situación operativa 3 han afectado aproximadamente a 77.000 hectáreas. De ellas, unas 50.000 corresponden a Ávila, más de 25.000 a la Comunidad de Madrid y más de 2.000 a Toledo.

La vicepresidenta pidió este domingo que “la prioridad nacional sea luchar contra el cambio climático” y volvió a reclamar un pacto de Estado que permita anticiparse y mejorar la preparación de España frente a los incendios forestales y otros fenómenos extremos.

Aagesen hizo estas declaraciones tras acompañar a los reyes en su visita al polideportivo La Chopera de Villamanta, que acoge a vecinos evacuados de varios municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid afectados por los incendios. “Hay un mensaje importante que transmitirles, y es que sois un orgullo de país”, afirmó antes de reconocer también la labor de los voluntarios que atienden a las personas evacuadas, desplazadas y confinadas.

Incendio en la provincia de Ávila.JOSE VICENTE

La ministra puso también en valor el Mecanismo Europeo de Protección Civil y agradeció la participación de bomberos portugueses y el envío de medios procedentes de Grecia e Italia. Aagesen defendió que esta cooperación resulta fundamental en un contexto en el que varios países afrontan incendios de forma simultánea y recordó que Europa es el continente que más rápidamente se está calentando. “No podemos esperar, sino que tenemos que actuar con anticipación”, sostuvo.

Insistió en la propuesta del Gobierno defendida por el presidente Sánchez ayer sábado de impulsar un pacto de Estado frente a la emergencia climática que permita "anticiparse a las amenazas y preparar mejor los medios y el territorio". “Ese gran espíritu de colaboración y de trabajo conjunto que estamos viendo hoy aquí tenemos que demostrarlo en ese pacto de país”, afirmó.

La Junta de Castilla y León mantiene movilizado un amplio dispositivo del operativo Infocal, integrado este domingo por 109 medios y 560 profesionales. El despliegue incluye 95 medios terrestres y 14 aéreos, entre ellos 16 cuadrillas terrestres, 12 helitransportadas, 23 autobombas y siete bulldóceres, reforzados por efectivos del Miteco y por convoyes llegados desde Galicia, Madrid, Extremadura, Murcia, Asturias, Andalucía y Portugal, recoge Ical.