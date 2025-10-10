La soriana Marta Pérez reaparece en la Milla de Berango

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Después de su participación en el Mundial de Tokio y de disfrutar de un periodo de desconexión y descanso desde la final hasta ahora, Marta Pérez regresa a la competición con dos citas seguidas: la Milla Internacional de Berango, mañana (19.15 horas), y la 37 edición de la Milla Urbana Internacional de Otoño ‘Manuel Pancorbo’ en Jaén el domingo (13.00 horas). Menos de 24 horas entre las dos millas. Dos pruebas con un carácter más amable, menos estresante, de lo que supone correr en citas de más envergadura y en una distancia como la milla, 1609.344 metros, por un circuito urbano.

Al margen de ese carácter menos exigente, aunque cada atleta se marca sus objetivos y techo competitivo, Marta Pérez (doble campeona de la distancia en 2021 y 2025) se encontrará y se medirá con las mejores especialistas del medio fondo y el fondo español como Esther Guerrero, Águeda Marqués, Marta García, Martina Martínez, Lorea Ibarzabal, María Pía Fernández, Marina Martínez, Miriam Costa, Carla Gallardo, María Forero o Marta Serrano, entre las participantes de las dos pruebas programadas el fin de semana.

En la categoría masculina, el portugués Isaac Nader, pupilo de Enrique Pascual Oliva y residente en Soria, es uno de los atractivos en la prueba de Berango. El luso ha ganado en cuatro ediciones en el circuito de Gobelalde y después de colgarse el oro en la final del Mundial de Tokio en el 1.500 metros, pugnará con atletas como Adrián Ben, Mariano García, Carlos Sáez, Marc Tortell o Abderrahman El Kayami, entre otros.

El principal enganche de la prueba masculina jienense, en el circuito de la calle Virgen de la Cabeza de la capital, es la presencia del vigente campeón, Mohamed Attaoui, que defenderá su cetro frente a Pol Oriach, Daniel Arce, Abdessamad Oukhelfen, Ronaldo Olivo, Gonzalo García, Sebas Martos, Alberto Casas, Lorenzo Jiménez o Esteban León, entre otros participantes.